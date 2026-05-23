Захарова анонсировала поездку иностранных журналистов на место трагедии в ЛНР
МИД России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у BBC и CNN отпуск не случится», – написала Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил МИД проинформировать международное сообщество об ударе по колледжу в Старобельске.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о нескольких прилетах тяжелых беспилотников по студенческому общежитию.