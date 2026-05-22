Кремль пообещал наказание Киеву за чудовищный удар по колледжу в ЛНР

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстрел учебного заведения в ЛНР, передает «РИА Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что украинские власти обязаны ответить за содеянное.

«Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим», – заявил он.

Он назвал произошедшее чудовищным актом, поскольку обстрелу подвергся объект образования с детьми и молодежью.

«Как чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление», – сказал он в ответ на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать эту атаку.

Песков добавил, что сейчас главная задача заключается в оперативном разборе завалов и спасении оставшихся под обломками людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о гибели четырех человек при обстреле учебного корпуса в Старобельске.

Следственный комитет завел по факту удара уголовное дело по статье о террористическом акте.

Сотрудники экстренных служб достали тело одного погибшего студента из-под обломков разрушенного общежития.