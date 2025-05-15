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Глава МИД Германии поддержал увеличение военных расходов до 5% ВВП
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США о наращивании оборонных расходов до 5% от внутреннего валового продукта.
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль поддержал инициативу США по увеличению расходов на оборону стран НАТО до 5% их ВВП, передает ТАСС. Он подчеркнул, что власти Германии разделяют оценку Вашингтона по этому вопросу и готовы к обсуждению реализации подобных мер.
«Тут мы согласны с ним [президентом США Дональдом Трампом]», – заявил Вадефуль на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Анталье, его слова приводит журнал Der Spiegel.
Министр отметил, что выполнение такого целевого показателя для Германии означает рост оборонного бюджета более чем до 200 млрд евро в год. Вадефуль пока не уточнил, в какие сроки Германия сможет достичь обозначенного уровня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах Вашингтона увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП страны. Пентагон подтвердил намерение сократить расходы в 2026 году на 50 млрд долларов. Министр обороны США велел разработать план резкого сокращения бюджета Пентагона.