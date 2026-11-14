КСИР сбил американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм

КСИР: ПВО Ирана сбила американский беспилотник в районе Ормузского пролива

Tекст: Вера Басилая

Беспилотник MQ-1 США был уничтожен новыми продвинутыми системами противовоздушной обороны над островом Кешм, передает РИА «Новости».

Иранские военные регулярно отчитываются о перехвате американских беспилотников различного типа.

В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что Тегеран ответил собственными атаками. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако он остается неурегулированным, и сохраняется риск возобновления боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу иранские силы противовоздушной обороны перехватили американский аппарат MQ-9.

В прошлую пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении 16-го американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм.

В начале месяца командование ВВС КСИР заявило об уничтожении двух американских беспилотников в Ормузском проливе.