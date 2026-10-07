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Рубио обозначил условие соглашения США с Ираном
Рубио: Любое соглашение с Ираном должно гарантировать отказ от ядерного оружия
Любое соглашение между Вашингтоном и Тегераном должно гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«И все, на что они согласятся и что будет приемлемо для Соединенных Штатов, должно гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», – заявил Рубио на пресс-конференции в Афинах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Госсекретарь США также отметил, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню, предшествовавшему конфликту между Вашингтоном и Тегераном.
По его словам, недавние события вокруг Ирана доказали необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов. Зависимость от одного источника дает рычаги давления отдельным странам, подчеркнул Рубио.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели.
В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за действий США.
В тот же день Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.