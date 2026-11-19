КСИР: Два нефтяных супертанкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Tекст: Ольга Иванова

«Два нефтяных супертанкера-нарушителя в ходе прохождения через запрещенный маршрут в Ормузском проливе взорвались при подрыве на мине», – говорится в заявлении КСИР, которое передает РИА «Новости».

Суда перевозили более 5 млн баррелей сырой нефти. В настоящее время они остановились в южной части Ормузского пролива, на танкерах начался сильный пожар.

В КСИР добавили, что оба судна тайно следовали по запрещенному маршруту под прикрытием американских военных самолетов и беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров на морских минах к востоку от Ормузского пролива.

Во вторник нефтяной танкер получил повреждения на мине при прохождении по запрещенному маршруту в Ормузском проливе.

В понедельник Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве еще двух танкеров в проливе.