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На минах в Ормузском проливе подорвались два супертанкера с нефтью
КСИР: Два нефтяных супертанкера подорвались на минах в Ормузском проливе
Два нефтяных супертанкера подорвались на морских минах при прохождении по запрещенному Ираном маршруту в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Два нефтяных супертанкера-нарушителя в ходе прохождения через запрещенный маршрут в Ормузском проливе взорвались при подрыве на мине», – говорится в заявлении КСИР, которое передает РИА «Новости».
Суда перевозили более 5 млн баррелей сырой нефти. В настоящее время они остановились в южной части Ормузского пролива, на танкерах начался сильный пожар.
В КСИР добавили, что оба судна тайно следовали по запрещенному маршруту под прикрытием американских военных самолетов и беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров на морских минах к востоку от Ормузского пролива.
Во вторник нефтяной танкер получил повреждения на мине при прохождении по запрещенному маршруту в Ормузском проливе.
В понедельник Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве еще двух танкеров в проливе.