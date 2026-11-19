Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Саудовская Аравия отразила ракетный удар хуситов по Эр-Рияду
Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией отразили ракетный удар йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по Эр-Рияду, сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.
Силы ПВО отразили «ракетную атаку, предпринятую террористами-хуситами в направлении Эр-Рияда», цитирует аль-Малики ТАСС.
По предварительным данным, произошло падение обломков, проводится оценка масштабов ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эр-Рияде утром в четверг произошел сильный взрыв.
Во вторник представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об атаке пяти беспилотников на нефтепровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии.