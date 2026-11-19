Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Россияне решили потратить на подарок к Мужскому дню 5,5 тыс. рублей
Бюджет россиян на подарок к Международному мужскому дню достиг 5,5 тыс. рублей
Жители России планируют израсходовать в среднем 5,5 тыс. рублей на покупку презента в честь Международного мужского дня, который отмечается 19 ноября.
Почти половина граждан страны планирует поздравлять близких с праздником. При этом 15% опрошенных хотят уложиться в 1 тыс. рублей, 29% закладывают на покупку до 3 тыс. рублей, а 5% готовы отдать за презент свыше 20 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на исследование сервисов «Авито Товары» и «Авито Реклама».
До прохождения опроса пятая часть респондентов не знала о празднике, но сразу решила порадовать кого-нибудь подарком. Большинство собираются поздравить мужа или романтического партнера, а также отцов, сыновей, друзей и коллег.
В основном мужчинам планируют дарить наборы для бритья или средства по уходу за кожей, одежду, аксессуары, товары для рыбалки и инструменты. Четверть участников исследования предпочитает дарить то, что получатели просят сами или упоминают в разговоре. Главными критериями идеального подарка россияне назвали качество, надежность, практичность и пользу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее доктор филологических наук Валерий Ефремов назвал выражение «купить на подарок» проявлением разговорно-сниженного употребления.
Также россияне необычно часто интересовались суевериями и секретностью при выборе и вручении презентов.
Кроме того, социолог Евгений Копатько объяснил готовность жителей страны потратить на празднование Нового года более 60 тыс. рублей желанием порадовать широкий круг знакомых.