Бюджет россиян на подарок к Международному мужскому дню достиг 5,5 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти половина граждан страны планирует поздравлять близких с праздником. При этом 15% опрошенных хотят уложиться в 1 тыс. рублей, 29% закладывают на покупку до 3 тыс. рублей, а 5% готовы отдать за презент свыше 20 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на исследование сервисов «Авито Товары» и «Авито Реклама».

До прохождения опроса пятая часть респондентов не знала о празднике, но сразу решила порадовать кого-нибудь подарком. Большинство собираются поздравить мужа или романтического партнера, а также отцов, сыновей, друзей и коллег.

В основном мужчинам планируют дарить наборы для бритья или средства по уходу за кожей, одежду, аксессуары, товары для рыбалки и инструменты. Четверть участников исследования предпочитает дарить то, что получатели просят сами или упоминают в разговоре. Главными критериями идеального подарка россияне назвали качество, надежность, практичность и пользу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее доктор филологических наук Валерий Ефремов назвал выражение «купить на подарок» проявлением разговорно-сниженного употребления.

Также россияне необычно часто интересовались суевериями и секретностью при выборе и вручении презентов.

Кроме того, социолог Евгений Копатько объяснил готовность жителей страны потратить на празднование Нового года более 60 тыс. рублей желанием порадовать широкий круг знакомых.