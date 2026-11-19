Профессор Позднякова: Кофе утром не повышает работоспособность у привыкших

Tекст: Алексей Дегтярёв

«У привычных потребителей утренняя доза не поднимает работоспособность выше исходной, лишь снимает легкую абстиненцию, накапливающуюся за ночь без кофеина. Мозг в ответ на ежедневный прием наращивает плотность аденозиновых рецепторов, и человек живет на слегка заниженной базовой бодрости; так называемый эффект бодрости у кофемана. Поэтому чистый когнитивный выигрыш от хронического потребления минимален», – сказала профессор ТАСС.

Позднякова пояснила, что кофеин улучшает концентрацию там, где она снижена, возвращая работоспособность к норме у сонных и уставших людей. При этом выспавшийся человек почти не улучшает результаты с помощью кофе.

Самообман возникает, когда кофеином пытаются закрыть хронический недосып: субъективно бодрость есть, а объективно страдают сложные функции мозга, такие как планирование и оценка рисков. Толерантность к кофеину формируется за несколько суток, отказ вызывает головную боль и вялость. Эксперт рекомендует снижать дозу постепенно в течение одной-двух недель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре врач превентивной медицины Анастасия Пантус предупредила о дефиците энергии и вечернем переедании из-за замены полноценного завтрака утренним кофе.

Летом врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о неправильно выбранном режиме сна при тяжелом утреннем пробуждении.

В мае основатель кофейной компании Алехандро Хилон объяснил опасность неправильной ферментации и плесени кофейных зерен для здоровья.