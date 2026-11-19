Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Трамп заявил о нежелании США применять ядерное оружие
Трамп: США не хотят использовать ядерное оружие
Соединенные Штаты Америки не хотят применять ядерное оружие, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы никогда не хотим его использовать», – сказал Трамп в интервью Fox News, передает РИА «Новости».
В ходе того же интервью он допустил проведение инспекций в США, России и КНР в рамках возможного сокращения ядерных арсеналов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Соединенные Штаты допустили заключение нового рамочного соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием России и Китая.
На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.
В прошлом месяце Трамп назвал сокращение ядерных вооружений главной темой возможной встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.