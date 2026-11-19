Трамп: США не хотят использовать ядерное оружие

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы никогда не хотим его использовать», – сказал Трамп в интервью Fox News, передает РИА «Новости».

В ходе того же интервью он допустил проведение инспекций в США, России и КНР в рамках возможного сокращения ядерных арсеналов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Соединенные Штаты допустили заключение нового рамочного соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием России и Китая.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

В прошлом месяце Трамп назвал сокращение ядерных вооружений главной темой возможной встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.