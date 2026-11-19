Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Маск сравнил экс-главу Nvidia Хуанга с Майклом Джорданом
Американский предприниматель Илон Маск выступил в защиту бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга, сравнив его увольнение с изгнанием из команды выдающегося баскетболиста Майкла Джордана.
Предприниматель заявил, что его компании активно закупают чипы Nvidia, а самого Хуанга он считает своим другом, пишет New York Times.
«Увольнение Хуанга – это как выгнать Майкла Джордана из своей команды», – заявил Маск.
По его мнению, бывший руководитель корпорации совершал ошибки, но не является предателем США.
Маск также подчеркнул, что продолжает поддерживать усилия по восстановлению Хуанга в должности генерального директора после его скандальной отставки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг согласился выступить на слушаниях в Сенате США по делу о передаче технологий Китаю.
Во вторник бизнесмен выразил готовность вернуться на пост руководителя в случае просьбы от совета директоров.
В понедельник Маск и другие лидеры технологической отрасли подписали открытое письмо с призывом восстановить Хуанга в должности.