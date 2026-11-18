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Экс-глава Nvidia Хуанг согласился дать показания в Сенате США
Бывший генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг дал согласие выступить на слушаниях в банковском комитете Сената США по делу о передаче технологий Китаю, пишет Politico.
Слушания пройдут в открытом режиме и станут первым публичным выступлением бывшего руководителя компании перед комитетом Конгресса. Причиной разбирательства стал скандал вокруг связи экс-главы корпорации с предполагаемой китайской шпионкой, работавшей топ-менеджером в технологической компании Megaspeed, пишет Politico.
Американские законодатели опасаются получения китайскими предприятиями доступа к передовым полупроводниковым технологиям благодаря отношениям бывшего руководителя Nvidia. Точная дата слушаний пока не определена. Изначально председатель банковского комитета Тим Скотт просил назначить заседание на 3 декабря.
Хуанг также согласился дать показания на закрытых слушаниях в Палате представителей. Кроме того, перед банковским комитетом Сената добровольно выступит министр торговли США Говард Латник. Данный комитет контролирует политику ограничения экспорта современных микрочипов в Китай.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду врио генерального директора Nvidia Колетт Кресс сообщила о полной остановке поставок чипов H200 на рынок Китая.
В понедельник американский предприниматель Илон Маск подписал открытое письмо с призывом восстановить Хуанга в должности.
В пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора Nvidia явиться на открытые слушания.