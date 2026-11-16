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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    4 комментария
    16 ноября 2026, 11:15 • Новости дня

    В Китае оценили значение грядущей встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    МИД КНР: Встреча лидеров России, США и Китая имеет историческое значение

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне обладает историческим и новаторским значением, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Встреча имеет историческое и новаторское значение», – приводит слова Мао Нина РИА «Новости».

    Она отметила, что это будет первая в истории очная встреча лидеров трех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день администрация США рассказала о планах проведения встречи на саммите АТЭС.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал продолжение диалога по украинскому урегулированию между Россией и США на саммите.

    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    14 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Переговоры с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдут 19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал логичной трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    Комментарии (3)
    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    США объявили о планах встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    США объявили о планах встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США сообщила, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Представитель американской администрации уточнил, что предполагаемая встреча глав трех государств может состояться в предстоящий четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

    В Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп намерен использовать переговоры для обсуждения инициатив по сокращению ядерных арсеналов, однако американская сторона не ожидает выработки какого-либо конкретного соглашения по итогам контакта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным газеты South China Morning Post, Россия, США и Китай решили сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования на возможной трехсторонней встрече в Шэньчжэне.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога Путина и Трампа по украинскому урегулированию на двусторонней встрече в Китае.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    14 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    В Китае испытали крупный грузовой беспилотный самолет W5000
    В Китае испытали крупный грузовой беспилотный самолет W5000
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В китайском городском округе Ордос автономного района Внутренняя Монголия состоялся успешный испытательный полет крупного беспилотного грузового самолета W5000.

    Воздушное судно разработали и произвели в городе Чанчжоу провинции Цзянсу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Максимальная грузоподъемность беспилотника составляет пять тонн, а дальность полета достигает 2,6 тыс. километров. Отмечается, что все 220 тыс. компонентов аппарата изготовлены на территории КНР.

    Количество предварительных заказов на новую модель уже достигло 835 единиц, среди потенциальных покупателей названо множество китайских логистических компаний. Ожидается, что официальная коммерческая эксплуатация самолета начнется к концу 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Китае успешно совершил дебютный пилотируемый полет электрический коммерческий самолет CE-25A.

    В апреле Китайская корпорация авиационной промышленности сообщила об успешных испытаниях нового коммерческого крупногабаритного транспортного беспилотника HH-200.

    В марте тяжелый транспортный беспилотник «Чанъин-8» осуществил свой первый демонстрационный полет в КНР.

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    14 ноября 2026, 11:49 • Новости дня
    Защита больной раком Чекалиной поблагодарила Путина за помилование

    Помилованная блогер Лерчек запланировала лечение в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) поблагодарила президента России Владимира Путина за помилование, адвокат Константин Третьяков сообщил о ее планах выехать в Китай на лечение.

    «Выражаем большую признательность Владимиру Владимировичу Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения», – приводит РИА «Новости» комментарий адвоката Константина Третьякова. Он подчеркнул, что ситуация требовала вмешательства.

    Ранее Чекалина была осуждена на пять лет условно и оштрафована на 9,2 млн долларов за вывод средств в ОАЭ. В феврале у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии, после чего она обратилась к главе государства с просьбой о помиловании.

    В субботу был опубликован президентский указ о помиловании Чекалиной. Судимость снята, блогер освобождена от наказания.

    Третьяков уточнил, что сейчас необходимо согласовать даты поездки в Китай с принимающей клиникой, так как прежние планы были рассчитаны на начало ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной.

     Ранее суд в Москве отказал блогеру в разрешении выехать в Китай для лечения.

    В четверг осужденная направила Путину прошение о помиловании.

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    14 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    США и Китай провели первое заседание совместного торгового совета

    США и Китай обсудили снижение пошлин на товары в 30 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Соединенных Штатов и Китайской народной республики провели по видеосвязи первое заседание совместного торгового совета, на котором обсудили перспективы взаимного снижения пошлин.

    Заседание состоялось в рамках механизма китайско-американских торгово-экономических консультаций, передает ТАСС со ссылкой на министерство коммерции КНР.

    В ведомстве сообщили, что мероприятие было посвящено таможенным тарифам. Стороны обсудили перспективы взаимного снижения пошлин на товары стоимостью 30 млрд долларов, а также уделили внимание торговле сельскохозяйственной продукцией.

    По информации министерства, Вашингтон и Пекин намерены укреплять взаимодействие в рамках совета и содействовать решению торгово-экономических вопросов. Власти двух стран планируют способствовать построению стабильных отношений, основанных на уважении и взаимности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подтвердили необходимость взаимного снижения пошлин на товары стоимостью 30 млрд долларов.

    В мае Вашингтон и Пекин сообщили о намерении сформировать специальную структуру для обсуждения экономических вопросов.

    В январе китайские власти заявили о поэтапном снижении напряженности в торговых отношениях с Соединенными Штатами.

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    14 ноября 2026, 05:54 • Новости дня
    В МИД назвали логичной встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Бердыев: Возможная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина была бы логичной

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС была бы логичной и востребованной, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Их контакт в соответствующем формате был бы, конечно, логичным и востребованным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    По словам Бердыева, лидеры трех стран неоднократно демонстрировали симпатии и уважение друг к другу, а также заинтересованность во встречах и достижении договоренностей.

    «Важно запастись терпением и дождаться официальных заявлений», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    14 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Китай завершил подготовку к саммиту АТЭС в Шэньчжэне

    В китайском Шэньчжэне завершилась подготовка к саммиту АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Шэньчжэня Ли Юнь сообщил об успешном окончании всех подготовительных работ к проведению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Город укрепил транспортную, энергетическую и гостиничную инфраструктуру с минимальными неудобствами для жителей. «Все площадки и объекты готовы», – заявил Ли Юнь, передает ТАСС.

    В Шэньчжэне стандартизировали свыше 100 тыс. указателей на иностранных языках и установили более 7 тыс. устройств перевода на базе искусственного интеллекта. В такси появились объявления на китайском и английском языках.

    Более 3 тыс. банкоматов Шэньчжэня настроили на работу с иностранными картами, а свыше 1,6 тыс. банковских отделений подготовили к обмену валюты. Зарубежными картами теперь можно бесконтактно оплатить проезд в городском метро.

    Заместитель руководителя рабочей группы по подготовке провинции Гуандун Ван Си добавил, что организаторы обеспечили прием гостей, их размещение, питание и медицинское обслуживание. Особое внимание уделили вопросам общественной безопасности и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в китайском Шэньчжэне к предстоящему саммиту АТЭС появились тематические баннеры и флаги на транспортной инфраструктуре.

    Администрация США сообщила о возможной трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласовывать повестку этой встречи.

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    14 ноября 2026, 08:05 • Новости дня
    В Китае прошел первый пилотируемый полет электросамолета CE-25A

    В Китае электросамолет CE-25A совершил первый пилотируемый полет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электрический коммерческий самолет CE-25A производства авиастроительной корпорации COMAC успешно совершил дебютный пилотируемый полет в Китае.

    Воздушное судно стало первым коммерческим электрическим самолетом, разработанным компанией COMAC. Летательный аппарат предназначен для междугородних рейсов и может перевозить 19 пассажиров, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Максимальная взлетная масса самолета достигает 10 т. Он способен преодолевать расстояния до 400 км на крейсерской высоте 2,4 тыс. метров с крейсерской скоростью 300 км/ч.

    В создании летательного аппарата приняли участие производители электротяговых аккумуляторов CATL и Шанхайский университет Цзяотун. Самолет успешно прошел 19 беспилотных испытаний, в настоящее время Управление гражданской авиации Китая рассматривает заявку на получение сертификата его летной годности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайский пассажирский самолет C919 совершил первый регулярный коммерческий полет за пределы страны.

    Также разработчик показал на выставке в Шанхае футуристический аэромобиль-бабочку.

    Кроме того, Гонконг запланировал проведение первых испытаний инновационных электрических летательных аппаратов для перевозки грузов.

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    13 ноября 2026, 17:09 • Новости дня
    Глава Минторга США согласился дать показания из-за скандала с Nvidia

    Глава Минторга США согласился дать показания по экспорту чипов Nvidia

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр торговли США Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении экспортных ограничений на поставки микрочипов Nvidia в Китай.

    Говард Латник согласился дать показания в Конгрессе США по вопросам соблюдения экспортных ограничений на поставки чипов Nvidia в Китай на фоне разрастающегося скандала вокруг корпорации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

    Сенатор-республиканец Тим Скотт предложил Латнику и генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу добровольно выступить на публичных слушаниях.

    Законодатели потребовали от министра торговли объяснений по поводу разрешения американской администрации на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания.

    В четверг чиновники Белого дома обсудили возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала.

    Хуанг дал согласие выступить перед американским Конгрессом до Дня благодарения.

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    14 ноября 2026, 07:36 • Новости дня
    МИД рассказал о подготовке документов к саммиту АТЭС в Шэньчжэне

    Глава департамента МИД Биричевский: К саммиту АТЭС подготовлены три документа

    МИД рассказал о подготовке документов к саммиту АТЭС в Шэньчжэне
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Традиционная декларация лидеров государств – членов АТЭС, а также еще два документа – по вопросам взаимосвязанности и по цифровой экономике – готовятся к предстоящему саммиту объединения в Шэньчжэне, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Впервые с 2017 года российскую делегацию возглавит лично президент Владимир Путин. Сейчас основное внимание сосредоточено на завершении согласования итогов встречи: помимо традиционной декларации лидеров, подготовлено еще два отдельных документа – по вопросам взаимосвязанности, а также по цифровой экономике и искусственному интеллекту», – заявил дипломат в интервью ТАСС.

    По словам Биричевского, для России первоочередной задачей станет закрепление в итоговой декларации так называемой вахты Москвы в АТЭС в 2035 году. Он напомнил, что в марте Путин одобрил выдвижение соответствующей заявки и что Россию уже официально поддержали Китай и Вьетнам, при этом в Москве ощущают поддержку подавляющего большинства участников форума.

    Говоря о приоритетах России на саммите, представитель МИД выделил продвижение российских торгово-экономических интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечение устойчивости и открытости цепочек поставок и непризнание односторонних ограничений.

    В энергетике Москва выступает за равное отношение к природному газу, атомной и возобновляемой генерации, за свободный доступ к технологиям и рынкам и суверенное право стран определять энергобаланс, а в цифровой сфере – за продвижение отечественных решений, акцент на рисках современных технологий и ведущую роль ООН в выработке общих правил их регулирования.

    Биричевский также отметил, что китайская сторона как председатель АТЭС уже провела 11 отраслевых министерских встреч и множество смежных мероприятий по торговле, финансам, энергетике, транспорту, цифровизации, туризму и продовольственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол МИД России по G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил о востребованности трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США.

    Администрация США сообщила о планах провести на полях саммита в Шэньчжэне встречу руководителей трех стран.

    Россия, США и Китай продолжили согласовывать повестку трехсторонней встречи лидеров.

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    16 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    Белый дом: Трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября

    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Andrei Bok/File Photo/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Трехсторонний саммит пройдет в гостиничном комплексе Kylin Villa. Переговоры начнутся в 14:30 по местному времени (09:30 мск), об этом свидетельствует график президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Другие подробности предстоящей встречи администрация США не привела.

    Ранее МИД Китая также подтвердил проведение встречи лидеров трех стран 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД КНР подтвердил трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, Китая и США в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал эту встречу логичной и востребованной.

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    15 ноября 2026, 13:10 • Новости дня
    Иран назвал Россию и Китай своими стратегическими партнерами

    МИД Ирана назвал Россию и Китай стратегическими партнерами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай являются стратегическими партнерами Ирана, между странами налажен близкий контакт, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской республики Исмаил Багаи.

    «Мы находимся в близком контакте и с Россией, и с Китаем. Китай и Россия являются нашими стратегическими партнерами и хорошо знают наши позиции», – заявил Багаи.

    Так представитель МИД Ирана ответил на вопрос об отношении Тегерана к возможной встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров трех стран может пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. О проработке возможной встречи сообщали замглавы МИД России Сергей Рябков и помощник президента Юрий Ушаков.

    США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими атаками. Несмотря на затишье в конфликте, он остается неурегулированным, существуют риски возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС.

    В пятницу стало известно о планах России, США и Китая сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    14 ноября 2026, 09:06 • Новости дня
    Шэньчжэнь украсили флагами к саммиту АТЭС

    Шэньчжэнь украсили тематическими баннерами перед саммитом АТЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В китайском Шэньчжэне к предстоящему 18–19 ноября саммиту АТЭС появились тематические баннеры и флаги на транспортной инфраструктуре.

    Тематические баннеры с символикой саммита размещены в аэропорту, на железнодорожных станциях, в метрополитене и на остановках, передает РИА «Новости». В аэропорту Шэньчжэня установили информационную стойку и выделили отдельные зоны для регистрации участников.

    Кроме того, столбы городского освещения украсили флагами. Баннеры содержат призывы собраться в Шэньчжэне «ради процветания Азиатско-Тихоокеанского региона».

    Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября, в нем примет участие президент России Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США сообщила о возможной трехсторонней встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС.

    Также помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал продолжение диалога Путина и Трампа по украинскому урегулированию.

    Председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов рассказал о прошедшем в Шэньчжэне концерте «Магия русского балета».

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    Россия заработала на газовых ошибках Европы

    Европа наращивает расходы на российский газ, несмотря на желание отказаться от него. По данным Евростата, за девять месяцев закупки обошлись европейцам почти в 12 млрд евро. И дело не в том, что Москва повысила цены: европейские власти и их американские союзники сами создали условия для подорожания газа. Наоборот, рост расходов показывает, насколько европейский рынок по-прежнему зависит от российских энергоресурсов. Подробности

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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией

    Кая Каллас не примет участие как представитель Европы в возможных переговорах с Россией. И дело не только в том, что ее фигура категорически не устраивает Москву – даже в Брюсселе сомневаются в компетентности главы евродипломатии и поэтому не готовы доверить ей решение вопросов о европейском будущем. Но означает ли поиск Евросоюзом более квалифицированных переговорщиков готовность ЕС к содержательному диалогу с Москвой? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

      Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Льготы на капремонт в 2026 году: кому положены, как рассчитываются и как оформить

      Взнос на капитальный ремонт – обязательная строка в квитанции для большинства собственников квартир, но часть граждан может платить половину суммы или получать ее назад полностью. Кто относится к льготным категориям, как считается размер компенсации, какие документы нужны и что делать, если в льготе отказали?

    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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