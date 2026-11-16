Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.0 комментариев
В Китае оценили значение грядущей встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
МИД КНР: Встреча лидеров России, США и Китая имеет историческое значение
Встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне обладает историческим и новаторским значением, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Встреча имеет историческое и новаторское значение», – приводит слова Мао Нина РИА «Новости».
Она отметила, что это будет первая в истории очная встреча лидеров трех государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.
В тот же день администрация США рассказала о планах проведения встречи на саммите АТЭС.
В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал продолжение диалога по украинскому урегулированию между Россией и США на саммите.