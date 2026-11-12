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    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

    2 комментария
    12 ноября 2026, 22:17 • Новости дня

    Reuters: Белый дом обсудил возможную отставку министра торговли США Латника

    Reuters: Белый дом обсудил отставку министра торговли Латника

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждают возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала вокруг бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, узнало Reuters.

    Все больше американских законодателей критикуют министра Латника из-за отказа администрации внести десятки китайских компаний в черный список США и из-за сомнений в надлежащем контроле правительства за экспортом Nvidia в Китай, пишет Reuters.

    Критика действий Латника началась до отставки Хуанга, который объявил о своем уходе с поста генерального директора Nvidia после разоблачения его связи с Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина.

    Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп «сохраняет полное доверие к министру и его способности исполнять обязанности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост на фоне шпионского скандала. Акции Nvidia упали на 10% после отставки гендиректора Хуанга.

    Посол США в Китае Дэвид Пердью назвал серьезным испытанием для двусторонних отношений этот скандал.

    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

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    12 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала из-за романтических отношений с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

    Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании по продуктам в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл, пишет New York Times.

    По информации издания, Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а нынешнюю должность заняла в 2017 году. Она находится в непосредственном подчинении Хуанга, и в корпорации знали об их связи.

    Согласно внутреннему кодексу корпоративного поведения, сотрудникам рекомендуется избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, включая личные отношения.

    Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о работе подруги гендиректора на китайскую разведку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали использовать ситуацию для ужесточения контроля над экспортом микросхем.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?
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    Комментарии (12)
    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала

    Reuters: Глава Nvidia Хуанг покинул пост из-за скандала с китайской шпионкой

    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Хуанг, являющийся соучредителем компании и владеющий долей в 3,61%, также выйдет из состава совета директоров. Исполняющим обязанности руководителя станет финансовый директор Колетт Кресс, пишет Reuters.

    Отставка произошла после сообщений о романе 63-летнего руководителя с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина, а ее облачную компанию Megaspeed – в помощи Китаю в обходе экспортных ограничений на передовые чипы искусственного интеллекта.

    Накануне газета The New York Times сообщила, что глава корпорации также состоял во внебрачных отношениях с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне скандалов акции компании упали более чем на 10% на предварительных торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В понедельник МИД КНР назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже.

    Генеральный директор американской компании признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной.

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    12 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

    SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.

    В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

    «Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

    В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

    В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

    В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.

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    12 ноября 2026, 00:08 • Новости дня
    Часовой у Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за неуместное поведение

    Часовой Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за смех у мемориала

    Часовой у Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за неуместное поведение
    @ Annabelle Gordon-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету и его советникам за смех и разговоры возле Могилы Неизвестного Солдата после церемонии в честь Дня ветеранов.

    Хегсет фотографировался у мемориала с женой и старшими помощниками после мероприятий на Арлингтонском национальном кладбище. Некоторые члены группы начали смеяться и болтать, что побудило патрульного солдата сделать им замечание, пишет CNN.

    «Все посетители должны соблюдать атмосферу тишины и уважения», – окликнул веселую компанию часовой, прервав свой патруль и повернувшись лицом к уходящей группе.

    Представитель Пентагона Шон Парнелл отметил правильность действий военнослужащего. По его словам, солдат справедливо и уважительно напомнил присутствующим о необходимости соблюдать приличия в торжественный день.

    В последние дни глава Пентагона оказался под давлением из-за обвинений со стороны уходящего в отставку конгрессмена-республиканца Томаса Масси. Законодатель обвинил Хегсета в исполнении незаконных приказов, включая ведение войны в Иране без одобрения Конгресса и указания о проведении внесудебных казней, однако во вторник процедуру импичмента удалось заблокировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Хегсет подтвердил планы показать в прямом эфире казнь через расстрел военного Нидала Малика Хасана. В сентябре Министерство обороны США начало отбор военнослужащих с особым вниманием к их физическим данным для участия в выступлении Хегсета. В августе глава Пентагона грубо выругался на церемонии переименования военной базы.

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    12 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

    Tекст: Катерина Туманова

    США создали специальную группу под эгидой Центрального командования для перекрытия сухопутных торговых маршрутов Ирана, однако соседние страны отказываются поддержать эту инициативу из страха перед экономическими последствиями, пишет NYT.

    Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

    «По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

    В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

    Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

    Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

    В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

    «Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

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    12 ноября 2026, 01:47 • Новости дня
    Самолет спецпосланника США Уиткоффа прибыл в Дублин

    Американские посланники прилетели в Ирландию на переговоры с Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушное судно специального посланника президента США Стива Уиткоффа прибыло в столицу Ирландии из Абу-Даби для запланированной встречи с Владимиром Зеленским.

    Самолет американского представителя приземлился в аэропорту ирландской столицы, передает ТАСС.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер принимали участие в трехсторонних консультациях делегаций России, США и Украины, которые состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября.

    Ранее Кушнер сообщал о планах отправиться вместе с Уиткоффом в Москву для обсуждения итогов встреч в ОАЭ с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, американские посланники намеревались посетить Дублин для проведения переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Зеленским. Помощник президента России Мединский высоко оценил эффективность американских посланников на трехсторонних переговорах.

    Российская делегация в ночь на четверг вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 22:41 • Новости дня
    Президент Армении утвердил соглашение с США по «Маршруту Трампа»

    Президент Армении ратифицировал договор по «Маршруту Трампа»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал документ о ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

    Глава Армении официально утвердил ратификацию рамочного договора о стратегическом партнерстве с Вашингтоном. Документ касается реализации масштабной инициативы под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

    «Десятого ноября президент Республики Ваагн Хачатурян подписал законы о ратификации следующих документов: Рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки в рамках проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP)», – сказано в сообщении на официальном сайте президента Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре спикер законодательного органа Армении Рубинян сообщил о ратификации парламентом Армении рамочного соглашения с США о «Маршруте Трампа». Представители США и стран Центральной Азии приняли совместное решение об усилиях для дальнейшего развития Транскаспийского торгового пути.

    Летом замглавы МИД Михаил Галузин отметил необходимость учета позиции Москвы при прокладке маршрута.

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    12 ноября 2026, 01:14 • Новости дня
    Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны

    WSJ: Вэнс допустил прямые переговоры с Ираном для завершения войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным иранским чиновником для завершения войны.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность личных переговоров с высокопоставленным иранским чиновником из службы безопасности в попытке положить конец войне, которая рассматривается как обуза для Республиканской партии.

    «По мнению некоторых американских чиновников, стать лицом иранской дипломатии может быть политически рискованно для вице-президента», – пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, Вэнс готов стать главным переговорщиком с Ираном в попытке положить конец войне, которая рассматривается как обуза для Республиканской партии. Президент США Дональд Трамп заверил своих главных помощников в открытости для возобновления переговоров с Ираном со стороны Вэнса и наделил его соответствующими полномочиями.

    Американские чиновники подчеркнули предварительный характер обсуждений о направлении Вэнса на прямую встречу с иранскими официальными лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговоров. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Резаи заявил об отсутствии переговоров с Вашингтоном.

    В октябре Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров.

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    12 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о готовности к диалогу о воссоединении с Тайванем

    Си Цзиньпин выразил готовность к диалогу о воссоединении с Тайванем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина к проведению консультаций с Тайванем по вопросу национального воссоединения при условии соблюдения принципа «одного Китая».

    Китайский лидер выступил на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

    «Мы готовы вести диалог и консультации со здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами и национального воссоединения на основе приверженности принципу «одного Китая» и «Консенсусу 1992 года», – заявил он.

    «Консенсус 1992 года» представляет собой историческую договоренность между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на острове партии «Гоминьдан». Документ подразумевает признание существования только одного китайского государства, однако Пекин и Тайбэй оставляют за собой право трактовать это положение по-своему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Пекина намерений оставлять пространство для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

    Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.

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    12 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Си Цзиньпин обозначил принципы выстраивания отношений Китая с внешним миром

    Си Цзиньпин призвал строить отношения Китая с миром с глобальной точки зрения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен правильно понимать и выстраивать свои связи с внешним миром, ориентируясь на судьбу всего человечества.

    Китайский лидер выступил в Доме народных собраний на мероприятии в честь 160-летия со дня рождения основателя партии Гоминьдан и первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает РИА «Новости».

    «На новом пути мы должны неизменно смотреть на перспективы и судьбу человечества с глобальной точки зрения, правильно понимать и выстраивать отношения с внешним миром», – сказал Си Цзиньпин.

    Председатель КНР подчеркнул необходимость опираться на общие тенденции развития человечества и масштабные перемены в мире. Он также отметил важность продвижения «четырех глобальных инициатив» и внесения вклада в создание сообщества единой судьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о готовности расширять сотрудничество с КНДР.

    Также Пекин выразил намерение укреплять единство и самостоятельность стран глобального Юга.

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    12 ноября 2026, 06:42 • Новости дня
    Си Цзиньпин предупредил об отсутствии пространства для независимости Тайваня

    Си Цзиньпин заявил о недопустимости тайваньского сепаратизма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин не оставит пространства для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

    Об этом он сказал на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

    «Мы ни в коем случае не оставим пространства для каких-либо форм сепаратистской деятельности в пользу «независимости Тайваня», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил против превращения Ближнего Востока в арену геополитических конфликтов.

    Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.

    Кроме того, председатель КНР предупредил президента США Джо Байдена о несовместимости сепаратистской деятельности на Тайване с миром в Тайваньском проливе.

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    12 ноября 2026, 14:05 • Новости дня
    Рябков заявил о подготовке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС

    Замглавы МИД Рябков подтвердил подготовку встречи лидеров России, США и Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

    Подготовка возможной встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина продолжается, передает ТАСС.

    «Пока все в работе, все в процессе», – сказал Рябков, отвечая на вопрос о перспективах проведения трехсторонних переговоров на полях саммита АТЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предрек всеобщее внимание к планирующимся переговорам.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах проведения трехсторонней встречи в Китае.

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    Россия добилась нового успеха в экспорте льняного масла, которое становится одним из самых перспективных направлений аграрных поставок за рубеж. Наша страна уже является мировым лидером по подсолнечному маслу, которое приносит основной доход отрасли и бюджету. Однако потенциал роста экспортных доходов кроется также в новых направлениях. Подробности

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    Москва начала переустройство европейской безопасности

    В Абу-Даби Москва, Вашингтон и Киев обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и устройство европейской безопасности. Такое расширение повестки стало, по мнению экспертов, дипломатической победой России – ведь именно неготовность Запада учитывать интересы Москвы стала в свое время первопричиной украинского конфликта. Как военные успехи российской армии изменили ход переговоров и почему представителей ЕС не допустили к обсуждению будущей архитектуры европейской безопасности? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    «Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

    Попытка ВСУ применить новый вид крылатых ракет тут же столкнулась с эффективными действиями российской ПВО. О каком виде вооружений идет речь, какова главная идеология его применения – и почему перед нами фактически попытка американского ВПК скопировать логику российских оружейников? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Где хранить деньги в 2026 году: депозиты, облигации, драгоценные металлы и другие способы

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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