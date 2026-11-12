Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Reuters: Белый дом обсудил возможную отставку министра торговли США Латника
Reuters: Белый дом обсудил отставку министра торговли Латника
Высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждают возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала вокруг бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, узнало Reuters.
Все больше американских законодателей критикуют министра Латника из-за отказа администрации внести десятки китайских компаний в черный список США и из-за сомнений в надлежащем контроле правительства за экспортом Nvidia в Китай, пишет Reuters.
Критика действий Латника началась до отставки Хуанга, который объявил о своем уходе с поста генерального директора Nvidia после разоблачения его связи с Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина.
Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп «сохраняет полное доверие к министру и его способности исполнять обязанности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост на фоне шпионского скандала. Акции Nvidia упали на 10% после отставки гендиректора Хуанга.
Посол США в Китае Дэвид Пердью назвал серьезным испытанием для двусторонних отношений этот скандал.