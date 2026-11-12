Reuters: Белый дом обсудил возможную отставку министра торговли США Латника

Reuters: Белый дом обсудил отставку министра торговли Латника

Tекст: Катерина Туманова

Все больше американских законодателей критикуют министра Латника из-за отказа администрации внести десятки китайских компаний в черный список США и из-за сомнений в надлежащем контроле правительства за экспортом Nvidia в Китай, пишет Reuters.

Критика действий Латника началась до отставки Хуанга, который объявил о своем уходе с поста генерального директора Nvidia после разоблачения его связи с Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина.

Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп «сохраняет полное доверие к министру и его способности исполнять обязанности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост на фоне шпионского скандала. Акции Nvidia упали на 10% после отставки гендиректора Хуанга.

Посол США в Китае Дэвид Пердью назвал серьезным испытанием для двусторонних отношений этот скандал.