Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал об интересе куратора к ПВО и флоту

Агент СБУ рассказал на допросе о сборе данных о Черноморском флоте и ПВО

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я снимал позиции российского зенитного ракетного комплекса… Вот с этого места фотографировал проходящие военные корабли, три или четыре раза, а потом через WhatsApp (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) отправлял фото кураторам Украины», – цитирует подозреваемого РИА «Новости».

Об этом он заявил на видео, предоставленном ФСБ.

По его словам, куратором был его знакомый, с которым он периодически созванивался. Мужчина делал снимки кораблей с пляжа, куда ездил с женой. Позже куратор прислал ему координаты в Симферополе, где агент должен был забрать компоненты для взрывного устройства из тайника на бывшей свалке.

«Я приехал на это место… среди мусора лежал черный пакет, который мне удалось забрать. Но во время этого меня взяли сотрудники ФСБ», – добавил задержанный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Крыму задержали завербованного украинскими спецслужбами мужчину за сбор данных о Черноморском флоте и подбор мест для тайников со взрывчаткой.

На прошлой неделе Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии Сергея Терещенко за передачу украинской разведке сведений о ПВО и РЛС Черноморского флота в Севастополе.

В прошлом месяце задержанный в Крыму агент СБУ признался в передаче куратору фотографий и координат кораблей Черноморского флота.