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    Европейцев убедили отказаться от собственных армий
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    ГОСТ на русскую кухню исключил окрошку на кефире
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    14 ноября 2026, 05:54 • Новости дня

    В МИД назвали логичной встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Бердыев: Возможная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина была бы логичной

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС была бы логичной и востребованной, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Их контакт в соответствующем формате был бы, конечно, логичным и востребованным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    По словам Бердыева, лидеры трех стран неоднократно демонстрировали симпатии и уважение друг к другу, а также заинтересованность во встречах и достижении договоренностей.

    «Важно запастись терпением и дождаться официальных заявлений», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    13 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик

    Эксперт Онуфриенко: Ответ на инициативу Путина выдал потерю Киевом Константиновки

    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев сейчас пытается найти любой повод отказаться от гуманитарной миссии в Константиновке и поэтому выдумывает нелепые отговорки. Согласие на ее проведение опровергнет заявления украинских властей о контроле над городом, а отказ покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В пятницу Кремль ответил на возражения Киева о проведении гуманитарной операции в Константиновке.

    «После успешной гуманитарной миссии в Алешках было ясно, что Москва захочет повторить этот опыт в других населенных пунктах и, возможно, получит поддержку со стороны США», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, предложив провести аналогичную миссию в Константиновке, Владимир Путин сделал безупречный ход.

    «Потерю этого города Киев не может признать уже несколько месяцев. Теперь же, после озвучивания российской инициативы, Украина утверждает, что Москва таким образом якобы пытается осуществить ротацию собственных сил. Но ведь сама подобная позиция прямо указывает на то, что не ВСУ контролируют Константиновку», – подчеркнул спикер.

    Также Банковая уверяет, что Москва якобы желает беспрепятственно доставить в город бронетехнику. «Однако эти процессы легко контролируются, что подтверждает, в частности, опыт мониторинга в Алешках. Вместе с тем прямой отказ Киева от гуманитарной миссии в Константиновке покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта. Впрочем, в эту иллюзию и так верят далеко не все даже на Западе», – заметил аналитик.

    В итоге, указал Онуфриенко, Киев оказывается на распутье, когда не может ни согласиться с российским предложением, ни отказаться от него. «Ситуация вынуждает Банковую увиливать и прибегать к неубедительным отговоркам, которые свидетельствуют о том, что у них нет желания проводить эту гуманитарную акцию», – подчеркнул он.

    «К тому же, Владимир Зеленский находится в длительном турне по Европе. Очевидно, собственные политические и финансовые амбиции для него гораздо важнее жизней людей на тех территориях, которые Киев считает своими», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность. Американская сторона одобрила инициативу.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не выдерживающими критки заявления киевских властей о том, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники. «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также обратил внимание, что российские военные готовы приступить к разминированию территории у города, на это потребуется пять дней. «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия пройдет под руководством омбудсменов России и Украины и при мониторинге СМИ. Песков подчеркнул, что инициатива позволит эвакуировать мирное население из города.

    Миссия в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отказ от гуманитарной акции невыгоден Киеву.

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    13 ноября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России

    Политолог Рар: ЕС намерен тянуть время по вопросу системы безопасности в Европе

    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские столицы опасаются, что Вашингтон навяжет им некий новый договор с Москвой о системе безопасности на континенте, поэтому предпочитают тянуть время в надежде на укрепление позиций демократов в США, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией.

    «Европейцы не хотят менять существующую систему безопасности. Они считают, что архитектура Европы должна базироваться на силе НАТО и Евросоюза, на сдерживании России и на подключении Украины к западным структурам. При этом, по их мнению, у Москвы нет права менять эту систему в свою пользу. Поэтому готовность администрации Дональда Трампа искать компромисс с РФ в этом вопросе вызывает у европейских политиков непонимание», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Вместе с тем, как указал собеседник, в столицах стран ЕС осознают: у США есть рычаги, чтобы заставить их согласиться на некий новый договор с Москвой, а Трамп вполне может проигнорировать партнеров и шантажировать их выходом из НАТО. «Отсюда решение европейцев тянуть время: не соглашаться ни на что, не назначать собственных переговорщиков, продолжать поддерживать Украину и надеяться на скорое укрепление позиций демократов в США, которые вернут политику к прежним «байденовским» позициям», – пояснил аналитик.

    Впрочем, ситуация внутри ЕС неоднозначна. «Жесткую и принципиальную линию поддерживают Германия, Франция, Польша и Дания. К ним относится и Британия, которая за кулисами руководит внешнеполитическими процессами. Отдельные страны – например Словакия, а теперь также Финляндия и Норвегия, – хотят смягчить линию и договориться с Москвой, но плана у них нет», – уточнил Рар.

    «Если говорить о кандидатах на роль переговорщика, то глава Евросовета Антониу Кошта видит, что в Европе разброд, и не хочет рисковать, выступая в роли посредника. Фигуру финского президента Александра Стубба отвергают в Германии – там боятся, что он окажется слишком уступчивым», – детализировал спикер.

    По его словам, есть также мнение, что переговоры должны вести немцы, которые «и так за все платят и все решают». «Но канцлер Фридрих Мерц сам отказывается говорить с Владимиром Путиным. Он не хочет сдавать позиции Украины», – указал политолог. «Таким образом, остается Кая Каллас. Наверное, ее и пошлют на переговоры, подобные тем, что прошли в Абу-Даби», – допустил эксперт, добавив, что против могут выступить США. «Глава евродипломатии совсем несговорчива, к тому же – явная русофобка», – акцентировал он.

    «Как бы то ни было, Европа будет тянуть время до саммита G20 во Флориде. Возможно, Мерц и Эммануэль Макрон вынуждены будут лично переговорить с Путиным. Что из этого получится, сказать трудно, ведь американцы и европейцы по-разному оценивают кризис на Украине. Администрация Трампа видит вину Запада в начале конфликта, в то время как Евросоюз рассматривает все как одностороннюю агрессию России», – заключил Рар.

    Ранее спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер заявил, что Россия и Украина якобы договорились допустить представителей Европы на следующий раунд переговоров. По его словам, расширение формата контактов позволит обсудить устройство европейской безопасности после окончания боевых действий.

    «Долгосрочное прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов предотвращения конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, снижающих риск будущего конфликта», – сказал он. Кушнер добавил, что «никакие более широкие европейские механизмы безопасности не будут окончательно оформлены» без учета интересов безопасности Украины и достижения соглашения об урегулировании конфликта.

    Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры России и Украины при посредничестве США. 12 ноября прошла встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Она продлилась более двух часов. В ходе открытой части переговоров российский лидер призвал США помочь Европе определиться, чего она хочет – мира или войны.

    Путин подчеркнул, что любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление боевых действий, поскольку для Москвы их присутствие неприемлемо. «Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он указал, что администрация Дональда Трампа в этом случае предложила договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. «Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся», – добавил глава государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Путина с американскими переговорщиками заявил, что Москва готова вместе с Вашингтоном немедленно приступить к обсуждению европейской безопасности. По его словам, РФ рассчитывает, что страны Европы поддержат работу над новой долгосрочной архитектурой безопасности.

    Однако в европейских столицах снова наблюдаются тревога и раскол. Так, премьер-министр Эстонии Кристен Михал испугался, что Европа оказалась в «ловушке», согласившись обсуждать архитектуру безопасности региона в рамках переговоров по конфликту на Украине. По его мнению, Россия якобы не может участвовать в обсуждении архитектуры безопасности.

    В свою очередь издание Politico отмечает, что Евросоюз, предположительно обеспечивший себе место за столом переговоров, разрывают споры о том, кто будет выступать от имени объединения. Причем эта тема затмевает саммит в Дублине, который не должен был быть посвящен Украине. По информации журнала, Евросоюз разделился на три основные группы по вопросу выбора представителя для переговоров с Москвой по украинскому урегулированию.

    Первая группа поддерживает кандидатуру главы Евросовета Антониу Кошты, считая его самым приемлемым кандидатом благодаря его институциональной должности. Второй лагерь выступает за переговорщиков из Франции и Германии. Эти страны не хотят уступать свои места за столом переговоров и вряд ли одобрят сделку, которая даст Брюсселю монополию на представление интересов всего Евросоюза в процессе переговоров.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 13:48 • Новости дня
    Павел Дуров: Экс-глава Nvidia Хуанг совершил ошибку новичка
    Павел Дуров: Экс-глава Nvidia Хуанг совершил ошибку новичка
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (в списке террористов и экстремистов) заявил, что основателям компаний не следует заводить совет директоров. Он напомнил, как совет уволил его из «ВКонтакте» в 2014 году, и сравнил это с отставкой гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.

    «В 2014 году мой совет директоров уволил меня за то, что я отказался сотрудничать со шпионами. В 2026 году совет директоров Дженсена уволил его за то, что он согласился сотрудничать с одним из них», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

    «Так что совет директоров может вас уволить в любом случае. Основатели – не имейте совета директоров. Будьте сами себе советом», – посоветовал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американское издание Axios назвало 11 возможных преемников основателя Nvidia.

    Экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Ни один из сотрудников Nvidia не высказался за отставку Дженсена Хуанга из-за шпионского скандала.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?
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    Комментарии (7)
    13 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Туск: Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, Уиткофф и Кушнер в Дублине рассказали лидерам ряда европейских стран и представителям ЕС об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    «Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве», – сообщил польский премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

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    13 ноября 2026, 13:39 • Новости дня
    Кремль отверг заявления Киева о переброске бронетехники в Константиновку
    Кремль отверг заявления Киева о переброске бронетехники в Константиновку
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления киевских властей, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники, не выдерживают критики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представители киевского режима накануне заявили, что российская сторона якобы намерена использовать гуманитарную миссию для передислокации, заброски бронетехники или ротации военных, передает ТАСС.

    «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились с предложением президента России Владимира Путина распространить опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о возможности продемонстрировать реальный контроль над городом в ходе этой акции.

    Президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организацию гуманитарной миссии.

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    13 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Журналист Христенко рассказал об интриге при отлете Уиткоффа и Кушнера из Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер необычно повели себя после переговоров в Кремле, согласившись ответить на вопросы журналистов перед отлетом из Москвы, сообщил журналист Александр Христенко.

    По словам Христенко, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер удивили прессу перед вылетом из Москвы, неожиданно согласившись пообщаться с журналистами после переговоров в Кремле. Дополнительный интерес вызвал самолет американской делегации на летном поле правительственного терминала «Внуково-2», передает «Вести.Ру».

    Небольшой белый «Боинг-737» с синей полосой не имел опознавательных знаков, надписей, регистрационного номера и флага. Попытка скрыть визит с помощью неприметного лайнера привела к обратному эффекту.

    «Вдруг маленькая группа журналистов, в составе которой были «Вести», получила сигнал, что американские эмиссары по итогам переговоров в Кремле хотят ответить на вопросы прессы. Такого раньше не было. Необычно себя вел и вышедший из «Ауруса» спецпосланник Трампа», – поделился журналист Александр Христенко.

    Свое выступление американский эмиссар начал с того, что представился. По мнению Христенко, этот жест свидетельствует о готовности Вашингтона глубоко изучить коренные причины конфликта. Журналист добавил, что во время общения Владимир Путин привел участникам встречи доходчивый образ «из тумбочки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России обсудил со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером параметры масштабного обмена пленными с Украиной.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

    После переговоров Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.


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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    13 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков напомнил об отказе Европы от отношений с Россией

    Песков: Инициатором сворачивания отношений с Россией стали сами европейцы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны первыми отказались от диалога с Россией, в то время как президент Владимир Путин всегда готов к контактам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал возможное подключение стран Европы к мирному процессу на Украине, передает ТАСС.

    «Президент Путин никогда не отказывался от контактов с европейцами. И мы, как российская сторона, на самых разных уровнях неоднократно это повторяли», – заявил он.

    Песков подчеркнул, что российский лидер не выступал инициатором сворачивания взаимодействия. По словам Пескова, от диалога отказались сами европейские государства, хотя Путин остается открытым к любым контактам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков сообщил об открытости Владимира Путина к контактам с европейскими лидерами.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента отметил неготовность Европы к диалогу с Москвой.

    В прошлом месяце он заявил об отсутствии новых запросов на телефонные разговоры с Путиным со стороны большинства лидеров европейских государств.

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    13 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик около пяти часов летал у границ России

    Американский самолет-разведчик около пяти часов патрулировал границы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет-разведчик США Bombardier Artemis II около пяти часов осуществлял патрулирование у границ России, облетая Калининградскую область.

    Борт вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и направился на север, в том числе вдоль границы Белоруссии и Польши. Примерно в 11:35 мск он начал облетать границы Калининградской области, передает РИА «Новости».

    К 16:10 мск самолет завершил патрулирование, сделал петлю вокруг Калининградской области и направился обратно.

    Самолет Bombardier Artemis II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг самолет-разведчик США Bombardier Artemis II около четырех часов вел патрулирование у границ России.

    В понедельник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В прошлое воскресенье американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей.

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    13 ноября 2026, 17:09 • Новости дня
    Глава Минторга США согласился дать показания из-за скандала с Nvidia

    Глава Минторга США согласился дать показания по экспорту чипов Nvidia

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр торговли США Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении экспортных ограничений на поставки микрочипов Nvidia в Китай.

    Говард Латник согласился дать показания в Конгрессе США по вопросам соблюдения экспортных ограничений на поставки чипов Nvidia в Китай на фоне разрастающегося скандала вокруг корпорации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

    Сенатор-республиканец Тим Скотт предложил Латнику и генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу добровольно выступить на публичных слушаниях.

    Законодатели потребовали от министра торговли объяснений по поводу разрешения американской администрации на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания.

    В четверг чиновники Белого дома обсудили возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала.

    Хуанг дал согласие выступить перед американским Конгрессом до Дня благодарения.

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    13 ноября 2026, 08:55 • Новости дня
    Перепись США показала стабильный рост населения в русских деревнях на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    На протяжении последних шести лет в основанных выходцами из России населенных пунктах на Аляске зафиксировали стабильный демографический прирост после продолжительного периода спада.

    В расположенных на Аляске русских поселениях впервые за долгое время зафиксировали увеличение числа жителей. В частности, население основанной в 1968 году деревни Николаевск с 2020 по 2025 год выросло на 11% и достигло 364 человек, передает РИА «Новости».

    Аналогичная тенденция наблюдается в деревне Нинильчик на западном берегу полуострова Кенай, где количество жителей увеличилось на 13%, достигнув 956 человек. На территории Фокс-Ривер, объединяющей деревни Вознесенка, Раздольна и Качемак-Село, прирост составил 5,7%, а общая численность достигла 681 человека.

    До 2020 года демографическая ситуация в этих населенных пунктах характеризовалась оттоком населения. Например, в Николаевске число жителей снизилось с 345 в 2000 году до 318 в 2010 году. Ранее в СМИ появились утверждения о возможном исчезновении деревни в ближайшие 20 лет, однако официальная статистика опровергла этот прогноз.

    В воскресенье старейшая представительница русской диаспоры в США Евгения Бейли объяснила свое 103-летие русскими корнями.

    В прошлом году лидеры России и США выбрали Аляску местом для проведения переговоров на высшем уровне.

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    14 ноября 2026, 03:50 • Новости дня
    Трамп не стал связывать приостановку вылетов в США с кибератакой или ИИ
    Трамп не стал связывать приостановку вылетов в США с кибератакой или ИИ
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает кибератаку или действия искусственного интеллекта причиной всеобщей приостановки вылетов и транспортного коллапса в американских аэропортах.

    Об этом Трамп заявил Fox News.

    На фоне транспортного коллапса в американских аэропортах госсекретарь США Марко Рубио поздно вечером в пятницу прибыл в Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Мы только что получили сообщение: госсекретарь Марко Рубио только что вернулся в Белый дом, что обычно не происходит так поздно вечером в пятницу. Так что они собирают всю команду вместе, чтобы убедиться, что у президента Дональда Трампа есть вся нужная информация, чтобы он мог определить курс действий для того, что необходимо сделать дальше», – сказал корреспондент Fox News Питер Дуси в прямом эфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в американских аэропортах отменили более 4,1 тыс. рейсов и задержали свыше 10 тыс. вылетов.

    Международный аэропорт Сан-Франциско сообщил, что возобновил вылеты в тихоокеанском направлении, а из аэропорта Бостона отправились два рейса в Европу.

    США ввели запрет на вылеты во всех аэропортах страны в третий раз в истории.

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    13 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Власти США выслали рекордное число мигрантов за год

    Bloomberg: Власти США за год депортировали рекордные 483 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация депортировала рекордные 483 тыс. человек за прошедший финансовый год на фоне потери республиканцами контроля над Конгрессом.

    Служба иммиграционного и таможенного контроля США выслала на 51% больше людей за финансовый год, завершившийся 30 сентября, по сравнению с предыдущим годом, пишет Bloomberg.

    Ведомство зафиксировало более 491 тыс. задержаний мигрантов, включая почти 475 тыс. административных арестов лиц без уголовного прошлого.

    Президент США Дональд Трамп признал чрезмерную жесткость кампании.

    «Мне больно, потому что мы также забирали людей, у которых была хорошая работа, которые совершили одно нарушение закона, и это было то, что они въехали в страну нелегально», – заявил Трамп.

    После интервью глава государства назначил Стивена Миллера руководителем аппарата Белого дома вместо Сьюзи Уайлс. Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин подчеркнул неизменность курса на высылку нелегалов, а сенатор Рубен Гальего призвал законодателей к двухпартийному соглашению.

    С января 2025 года администрация депортировала около 726 тыс. человек, не достигнув заявленной цели в миллион высланных ежегодно. Операции вызвали масштабные протесты в стране, включая январские выступления в Миннеаполисе после гибели граждан США Рене Гуд и Алекса Претти от рук федеральных агентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент США Дональд Трамп предложил ужесточить меры против миграции.

    В октябре 2025 года телеканал Fox News сообщил о депортации более 515 тыс. нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов.

    В июне 2025 года поддержка миграционной политики американского лидера снизилась до 44%.

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    13 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Пентагон переименовал управление ИИ в управление суперинтеллекта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон заявил об официальном переименовании Управления цифровых технологий и искусственного интеллекта (CDAO) в Управление суперинтеллекта (SIO) в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

    «Министерство войны США сегодня объявило об официальном переименовании Управления цифровых технологий и искусственного интеллекта (CDAO) в Управление суперинтеллекта министерства войны США (SIO)», – передает РИА «Новости» заявление ведомства. Там пояснили, что изменение названия связано с распоряжением президента о переходе в терминологии федеральных ведомств.

    На сайте управления указано, что структура будет использовать данные и «суперинтеллект» для повышения эффективности работы Пентагона и принятия решений как в повседневной деятельности, так и на поле боя. Также был представлен новый логотип, запущен обновленный сайт и изменены названия аккаунтов управления в соцсетях.

    Американский лидер ранее обещал в ближайшее время ввести официальный запрет на использование термина «искусственный интеллект», однако подробности о механизме его реализации и возможных последствиях для нарушителей не приводились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце замглавы МИД Александр Алимов заявил об озабоченности России попытками США переименовать понятие «искусственный интеллект» в «суперинтеллект».

    Госсекретарь США Марко Рубио призвал журналиста использовать термин «суперинтеллект».

    Владелец американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил переименование подразделения по искусственному интеллекту SpaceXAI после указа Дональда Трампа.

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    13 ноября 2026, 10:39 • Новости дня
    В Японии назвали контроль Южно-Китайского моря целью КНР для атаки на Тайвань

    Kyodo News: Китай стремится к контролю Южно-Китайского моря для блокады Тайваня

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китай усиливает контроль над Южно-Китайским морем для сдерживания возможного вмешательства США в случае военной операции на Тайване, сообщил исследовательский институт при министерстве обороны Японии.

    Пекин наращивает военно-морской потенциал для проецирования военной мощи вдали от своей материковой части, пишет Kyodo News со ссылкой на доклад Национального института оборонных исследований Японии. Утверждается, что Южно-Китайское море стало плацдармом для противодействия американской армии на фоне стратегического соперничества КНР и США.

    По данным аналитиков, китайские военные планируют обезопасить морские пути за пределами первой островной цепи, которая тянется от южных островов Японии через Тайвань до Филиппин. Блокировка пролива Баши и достижение превосходства в воздухе и на море к югу от Тайваня даст Китаю преимущество при продвижении к острову.

    В докладе отмечается, что Пекин расширяет влияние в Южно-Китайском море с помощью береговой охраны и морской милиции для создания «ситуаций серой зоны», не доводящих до вооруженного конфликта. Кроме того, КНР стремится установить контроль над странами АСЕАН путем увязывания вопросов безопасности и экономики.

    Японские исследователи призвали Токио укрепить форматы сотрудничества с Австралией, Великобританией, Канадой и другими странами для защиты свободы судоходства, а также наладить взаимодействие со странами АСЕАН в сфере оборонных технологий. При этом подчеркивается, что опубликованный документ составлен исследователями института и не отражает официальную позицию японского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву заявил о действиях более 50 китайских кораблей в акватории от южной Японии до Филиппин. Летом власти Китая запланировали защитить острова в Южно-Китайском море с помощью роев беспилотников. В прошлом году японские власти разместили новые ракетные подразделения на островах вблизи Тайваня на фоне обострения спора с Пекином.

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