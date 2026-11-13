Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.0 комментариев
Сотрудники Nvidia не поддержали отставку Дженсена Хуанга
Wired: Ни один сотрудник Nvidia не поддержал уход Хуанга из-за скандала
Ни один из сотрудников Nvidia не высказался за отставку Дженсена Хуанга с поста генерального директора из-за шпионского скандала, пишет журнал Wired.
Об этом сообщает Wired со ссылкой на обсуждение на корпоративном портале компании. До ухода Хуанга один из инженеров оставил запись в разделе для предложений, призвав совет директоров учесть мнение коллектива. С тех пор под сообщением появилось более 1,6 тыс. комментариев.
«Если вы верите в нашу миссию, верните нашего босса», – написал анонимно один из сотрудников. «Все мы люди и можем совершать ошибки. Дженсен сделал так много хорошего, он заслуживает второго шанса», – отметил другой. Как отмечается в публикации, изданию не удалось обнаружить ни одного комментария с поддержкой отставки.
В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для Китая, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.
Агентство Reuters сообщило об интимных отношениях Дженсена Хуанга с еще одной сотрудницей.
Дженсен Хуанг согласился выступить перед Конгрессом США до Дня благодарения.