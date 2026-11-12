Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала

Reuters: Глава Nvidia Хуанг покинул пост из-за скандала с китайской шпионкой

Tекст: Валерия Городецкая

Хуанг, являющийся соучредителем компании и владеющий долей в 3,61%, также выйдет из состава совета директоров. Исполняющим обязанности руководителя станет финансовый директор Колетт Кресс, пишет Reuters.

Отставка произошла после сообщений о романе 63-летнего руководителя с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина, а ее облачную компанию Megaspeed – в помощи Китаю в обходе экспортных ограничений на передовые чипы искусственного интеллекта.

Накануне газета The New York Times сообщила, что глава корпорации также состоял во внебрачных отношениях с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне скандалов акции компании упали более чем на 10% на предварительных торгах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

В понедельник МИД КНР назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже.

Генеральный директор американской компании признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной.