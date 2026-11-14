ОП объяснила обязанности пограничников при отказе ребенку в выезде

ОП: Пограничники обязаны содействовать не пропущенным через границу детям

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Машарова, в случае отказа ребенку в выезде необходимо уточнить причину, избегать паники и конфликтов, а затем связаться с территориальным управлением пограничной службы ФСБ и сообщить детали рейса, передает ТАСС.

«Пограничной службой ФСБ России дано указание сотрудникам пограничных органов оказывать всяческое содействие не пропущенным через государственную границу несовершеннолетним гражданам. В том числе в отправке в сопровождении с их представителями по обратному маршруту», – сообщил он.

Кроме того, пограничники обязаны проинформировать родителей и предоставить ребенку место для ожидания. Родителям, которые уже находятся за рубежом, следует обращаться в российское консульство.

Машаров также напомнил, что с 1 января 2027 года детям до 14 лет потребуется собственный загранпаспорт для выезда за рубеж, так как записи в паспорта родителей вноситься больше не будут. Ранее выданные документы останутся действительными до конца срока. Во избежание проблем в поездках эксперт порекомендовал иметь при себе документы, подтверждающие родство или права на опеку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба МВД сообщила о причинах отказа россиянам в выдаче загранпаспорта.

Миграционная служба МВД перечислила документы для подтверждения наличия российского гражданства у детей в возрасте до 14 лет.

Зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров заявил о необходимости личного загранпаспорта для выезда детей за пределы России с 1 января 2027 года.