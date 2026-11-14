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ОП объяснила обязанности пограничников при отказе ребенку в выезде
ОП: Пограничники обязаны содействовать не пропущенным через границу детям
Сотрудники пограничных органов ФСБ России обязаны оказывать содействие детям, которых не пропустили через государственную границу, заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров.
По словам Машарова, в случае отказа ребенку в выезде необходимо уточнить причину, избегать паники и конфликтов, а затем связаться с территориальным управлением пограничной службы ФСБ и сообщить детали рейса, передает ТАСС.
«Пограничной службой ФСБ России дано указание сотрудникам пограничных органов оказывать всяческое содействие не пропущенным через государственную границу несовершеннолетним гражданам. В том числе в отправке в сопровождении с их представителями по обратному маршруту», – сообщил он.
Кроме того, пограничники обязаны проинформировать родителей и предоставить ребенку место для ожидания. Родителям, которые уже находятся за рубежом, следует обращаться в российское консульство.
Машаров также напомнил, что с 1 января 2027 года детям до 14 лет потребуется собственный загранпаспорт для выезда за рубеж, так как записи в паспорта родителей вноситься больше не будут. Ранее выданные документы останутся действительными до конца срока. Во избежание проблем в поездках эксперт порекомендовал иметь при себе документы, подтверждающие родство или права на опеку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба МВД сообщила о причинах отказа россиянам в выдаче загранпаспорта.
Миграционная служба МВД перечислила документы для подтверждения наличия российского гражданства у детей в возрасте до 14 лет.
Зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров заявил о необходимости личного загранпаспорта для выезда детей за пределы России с 1 января 2027 года.