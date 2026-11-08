Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб и трое пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате атак со стороны украинских войск на населенные пункты Белгородской области погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

«При целенаправленной атаке ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Приношу самые искренние соболезнования его семье, родным и близким», – написал Шуваев.

Глава региона уточнил, что еще три человека пострадали в Грайворонском, Ивнянском и Шебекинском округах, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

За минувшие сутки украинские войска 138 раз атаковали территорию области. Расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 106 беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу житель Грайворона скончался от тяжелых травм после удара украинского беспилотника по частному дому.

В пятницу житель Шебекинского округа получил ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль.

Губернатор региона Александр Шуваев сообщил о смерти в больнице еще одного мужчины, пострадавшего при атаке беспилотника в октябре.