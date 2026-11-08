Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
Один человек погиб и трое пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
Один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате массированных атак Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
В результате атак со стороны украинских войск на населенные пункты Белгородской области погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
«При целенаправленной атаке ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Приношу самые искренние соболезнования его семье, родным и близким», – написал Шуваев.
Глава региона уточнил, что еще три человека пострадали в Грайворонском, Ивнянском и Шебекинском округах, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
За минувшие сутки украинские войска 138 раз атаковали территорию области. Расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 106 беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу житель Грайворона скончался от тяжелых травм после удара украинского беспилотника по частному дому.
В пятницу житель Шебекинского округа получил ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль.
Губернатор региона Александр Шуваев сообщил о смерти в больнице еще одного мужчины, пострадавшего при атаке беспилотника в октябре.