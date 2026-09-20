Захарова отметила мужество членов избирательных комиссий

Tекст: Антон Антонов

«Для меня это действительно просто потрясение узнавать, что людей не пугает, как летают дроны над избирательным участком. Выходить на работу, когда ты член избирательной комиссии, – это по сути бросать вызов этой всей террористической швали», – сказала Захарова ТАСС.

Официальный представитель МИД убеждена, что подтверждением стойкости россиян служит высокая явка на выборах, отмечаемая повсеместно. Она задалась риторическим вопросом, могут ли попытки запугать граждан или нанести стране «стратегическое поражение» увенчаться успехом, и заявила, что ответом станет единение народа.

Захарова подчеркнула, что каждый человек делает свой выбор самостоятельно. По ее мнению, участие в голосовании показывает: люди отвергают попытки навязать им страх через теракты и экстремизм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя УИК в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

