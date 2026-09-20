  • Новость часаЯвка на выборах депутатов Госдумы достигла 44,58%
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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке острее чувствуешь единство страны

    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    30 комментариев
    20 сентября 2026, 04:11 • Новости дня

    Захарова: Избиркомы бросают вызов украинской террористической швали

    Захарова отметила мужество членов избирательных комиссий

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила мужество членов избирательных комиссий, работающих под угрозой атак дронов в российских регионах.

    «Для меня это действительно просто потрясение узнавать, что людей не пугает, как летают дроны над избирательным участком. Выходить на работу, когда ты член избирательной комиссии, – это по сути бросать вызов этой всей террористической швали», – сказала Захарова ТАСС.

    Официальный представитель МИД убеждена, что подтверждением стойкости россиян служит высокая явка на выборах, отмечаемая повсеместно. Она задалась риторическим вопросом, могут ли попытки запугать граждан или нанести стране «стратегическое поражение» увенчаться успехом, и заявила, что ответом станет единение народа.

    Захарова подчеркнула, что каждый человек делает свой выбор самостоятельно. По ее мнению, участие в голосовании показывает: люди отвергают попытки навязать им страх через теракты и экстремизм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя УИК в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    19 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% по итогам второго дня

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%, сообщает Центризбирком.

    Явка граждан на выборах достигла 44,38% к моменту завершения второго дня голосования, сообщает ЦИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к восьми часам вечера явка на выборах депутатов Госдумы достигала 40,98%.

    Двумя часами ранее этот показатель составлял 39,35%.

    В Москве за два дня голосования свой выбор сделали более 3 млн избирателей.

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    19 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму к 16:00 составила 38,9%

    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    К 16:00 по московскому времени явка избирателей на голосовании в Госдуму достигла отметки в 38,9%, сообщает ЦИК России.

    По состоянию на 16:00 по московскому времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы достигла 38,9%, передает ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 38,9%», – отмечается в официальном сообщении ведомства. Избирательный процесс продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 15:06 субботы явка избирателей достигла отметки в 35,55%.

    К полудню показатель активности граждан составил 31,09%.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    19 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    В Польше предрекли массовую сдачу в плен солдат ВСУ после слов Буданова

    Депутат Запаловский: Буданов проговорился о реальных потерях ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов) о ежемесячных потерях в 30 тыс. солдат свидетельствует о критическом положении украинской армии.

    Заявления главы украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) о ежемесячных потерях в 30 тыс. человек обнажили катастрофическое положение армии, заявил польский депутат Анджей Запаловский.

    Эксперт считает, что слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова свидетельствуют о критической ситуации в украинских войсках, передает РИА «Новости».

    «Буданов проговорился, что ежемесячно Киев теряет – убитыми и ранеными – 30 тыс. солдат. Мы видим видео и фотографии, как гражданских силой забирают на улицах городов и сел и доставляют на передовую в наручниках, чтобы они не сбежали. Если на фронт будут отправлять таких «мотивированных» солдат, то при первой же возможности они поднимут белый флаг», – заявил политик в интервью изданию Do Rzeczy.

    В августе Буданов сообщил о необходимости призывать не менее 30 тыс. человек ежемесячно. Как отмечало издание The Telegraph, эти данные могут указывать на то, что реальные потери украинской армии значительно превышают официальные цифры.

    Украинские власти сталкиваются с острым дефицитом личного состава, а жесткие методы мобилизации вызывают массовое недовольство. Мужчины призывного возраста пытаются избежать службы, уезжая из страны или скрываясь от военкоматов.

    Ранее британское издание The Telegraph указало на сокрытие реальных потерь Вооруженных сил Украины.

    Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов признал рост социального напряжения из-за призыва граждан в армию.

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинских войск.

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    19 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер-министр Николай Азаров считает недавние заявления Владимира Зеленского о прекращении огня попыткой подготовить общество к подписанию невыгодного мирного соглашения.

    По словам Азарова, недавние высказывания главы киевского режима свидетельствуют о скором завершении конфликта. В интервью телеканалу CBC News Владимир Зеленский назвал возможное прекращение боевых действий главной победой, передает РИА «Новости».

    «То, что Украина не могла выиграть эту войну с самого начала, это было всем абсолютно очевидно», – написал Николай Азаров в своем Telegram-канале. Политик добавил, что киевские власти осознавали неизбежность такого исхода, однако продолжали боевые действия ради получения западного финансирования.

    По мнению бывшего премьера, сейчас началась активная стадия подготовки к заключению мирного соглашения. При этом руководству страны будет крайне сложно объяснить гражданам причины согласия на жесткие условия договора.

    В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал, что требования для остановки конфликта были выдвинуты два года назад. По его словам, боевые действия могут прекратиться моментально при согласии Киева.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность военной победы над Россией из-за колоссальных человеческих потерь.

    В феврале политик понадеялся на завершение украинского конфликта до начала 2027 года.

    Прошлым летом украинский лидер назвал нынешнюю линию фронта лучшей отправной точкой для мирных переговоров.

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    19 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке

    Ростелеком заявил о диверсиях на линиях связи на Дальнем Востоке во время выборов

    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал организованной диверсией намеренное повреждение диверсантами оптоволоконных кабелей в Сахалинской области и Хабаровском крае.

    Злоумышленники в течение выборов дважды вывели из строя магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на территории Дальневосточного федерального округа. Аварии произошли в субботу днем в результате спиливания опоры и перерубания кабеля, передает РИА «Новости».

    «19 сентября компания зафиксировала два факта вывода из строя магистральных ВОЛС на территории Дальнего Востока. Расцениваем данную ситуацию как целенаправленную попытку сорвать проведение выборов в регионах Дальневосточного федерального округа», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    В частности, в 15:00 по местному времени в результате спиливания опоры произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области. А около 17:00 часов была отмечена авария на линии между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае. Там кабель был перерублен в нескольких местах.

    Из-за действий диверсантов качество интернета кратковременно снизилось в пяти регионах, включая Камчатку и Чукотку. Специалисты оперативно задействовали резервные каналы, поэтому нормальная работа сети была восстановлена в течение часа.

    Глава корпорации Михаил Осеевский добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентной попыткой помешать голосованию, которую компания рассматривает как организованную диверсию, но она оказалась безуспешной.

    В Минцифры подтвердили факт попытки диверсии и сообщили, что взяли ситуацию под строгий контроль, диверсия не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития сообщило о преднамеренном повреждении магистрального кабеля на Дальнем Востоке для срыва голосования.

    Ранее стало известно, что западные спецслужбы собирали персональную информацию граждан для подготовки диверсий. До этого специалисты «Ростелекома» отразили мощную хакерскую атаку на сеть компании.

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    19 сентября 2026, 18:29 • Новости дня
    Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области

    Рожин: Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области

    Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку на переправу через реку Днестр в населенном пункте Маяки, применив крылатые ракеты и авиабомбы, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    По словам Рожина, для поражения стратегически важного объекта в Одесской области использовалось около 15 крылатых ракет S8000 «Бандероль». Кроме того, в ходе налета применялись пять планирующих авиабомб, сообщил Рожин в Max со ссылкой на данные противника.

    Рожин отметил, что точная информация о последствиях массированной атаки пока отсутствует. «Степень разрушения или повреждения моста неизвестна», – сообщил специалист.

    В августе массированный удар перекрыл автомобильный мост в Маяках.

    Российские войска систематически бьют по переправам через Днестр.

    Минувшей ночью военные уничтожили понтонную переправу для транзита грузов из Румынии.

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    19 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Штурмовики применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки

    ВС России применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки

    Штурмовики применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовики группировки «Центр» применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки, застав противника врасплох скоординированными ударами с земли и воздуха, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска группировки «Центр» при освобождении Гулево и Марьевки применили нестандартные действия штурмовых подразделений, передает РИА «Новости». Противник не знал, откуда идет огонь.

    «В ходе освобождения двух населенных пунктов командирами 30-й и 35-й мотострелковых бригад группировки были разработаны нестандартные сценарии действия штурмовых подразделений», – говорится в сообщении военного ведомства.

    При помощи расчетов беспилотных систем и артиллерии штурмовики уничтожили огневые точки и пункты наблюдения на подходе к селам. Затем с разных флангов при поддержке ударных дронов они продвинулись на окраины и зачистили оба населенных пункта.

    Давление на боевиков велось с земли и с воздуха, что не позволяло им понять направление удара. Освобождение сел позволило улучшить положение на линии соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения на добропольском направлении.

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты Марьевка и Гулево в Донецкой народной республике.

    Бойцы группировки «Север» провели полную зачистку Малой Волчьей от остатков сил противника.

    До этого Вооруженные силы России нанесли удары по окруженным украинским формированиям в Харьковской области.

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    19 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта

    Мартынов: Члены избиркомов показали готовность работать вопреки угрозам террористов

    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Наши враги пытаются применять абсолютно террористические методы давления на мирное население, избирательный процесс, который второй день идет по всей стране, заявил газете ВЗГЛЯД Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Это явная попытка вызвать страх у членов избирательных комиссий и избирателей, чтобы сорвать выборы.

    Но что мы видим? Мы видим, что эти атаки не только не пугают, а наоборот, усиливают активность, и в этом смысле те, кто проектировал подобные акты в дни проведения выборов в России, совершенно не понимают ни сути, ни менталитета наших людей.

    Подобные практики только усиливают обратный эффект», – подчеркнул эксперт.

    «К примеру, инцидент в Запорожье с главой УИК Астаниной, которую целенаправленно убили дома, где она жила. То есть атака была совершена даже не на УИК. И тем не менее героически члены избирательных комиссий выполняют свой долг. Хочу отметить, что президент посмертно наградил Елену Астанину орденом Мужества. Это очередной сигнал, что глава государства ценит вклад людей, которые, несмотря ни на что, самоотверженно обеспечивают процесс волеизъявления граждан», – отметил Мартынов.

    «Наше общество показывает, что, несмотря на агрессию и терроризм киевского режима, люди готовы как голосовать, так и организовывать выборы.

    И в этом смысле совершенно чётко сформулировал президент Путин в обращении к гражданам России накануне голосования наш ответ: каждый голос на этих выборах – это вклад в нашу общую победу. Вот так избиратели в 2026 году относятся к исполнению своего гражданского долга», – говорит директор Института новейших государств.

    «Несмотря на все эти вышеперечисленные обстоятельства, я думаю, что явка на этих выборах будет очень высокая. Люди на эмоциональном подъеме, они хотят проголосовать за своё будущее, и никто им в этом деле не помешает.

    Сейчас вот совершенно чётко все понимают, что задача – прийти к победе. И мы к ней идем: ежедневно в сводках мы видим информацию об освобождении нескольких населённых пунктов. То есть каждый на своём месте делает то, что он должен делать», – заключил Мартынов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом главы УИК.

    Кроме того, диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке.

    Также предпринимаются постоянные атаки на систему электронного голосования.

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    19 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Электронное голосование в России установило исторический рекорд

    Число проголосовавших электронно на выборах в России стало рекордным для ЕДГ

    Электронное голосование в России установило исторический рекорд
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Количество россиян, воспользовавшихся электронным форматом волеизъявления в рамках единого дня голосования, превысило 5,8 млн человек, установив исторический рекорд.

    Свыше 5,8 млн избирателей предпочли дистанционный формат на текущих выборах, передает ТАСС. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю проведения единых дней голосования с использованием цифровых технологий.

    По данным федеральной платформы, свой выбор онлайн сделали 3 229 420 россиян. В столице электронными бюллетенями воспользовались более 2,6 млн человек. При этом обе системы применяют разные методики учета.

    Федеральная база фиксирует исключительно дистанционное волеизъявление через интернет. Московская статистика включает как онлайн-голосование, так и результаты со специальных терминалов на участках.

    Предыдущий максимум установили в 2024 году, когда электронный формат выбрали около 3,84 млн граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования превысила 80%.

    В первые сутки выборов около 2,2 млн москвичей воспользовались электронными бюллетенями.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы.

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    19 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Российские «Герани» ударили по трем логистическим центрам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники успешно атаковали три логистических центра противника в Одесской и Харьковской областях, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные нанесли удары по трем логистическим центрам Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. Цели располагались в Одесской и Харьковской областях.

    Атаки были осуществлены с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер».

    В Одесской области поражены объекты в населенных пунктах Дачное и Усатово. В Харьковской области удар пришелся по логистическому узлу в Коммунаре.

    Ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили две радиолокационные станции в Харьковской области.

    В начале сентября дроны «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    До этого Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в Киеве и Запорожье.

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    19 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Президент Румынии на саммите Карпатской восьмерки отвлекал Зеленского носками

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Румынии Никушор Дан привлек внимание Владимира Зеленского, когда решил поправить носки прямо во время официального мероприятия в Ивано-Франковской области.

    Президент Румынии Никушор Дан во время саммита по Карпатской интеграционной инициативе решил поправить носки прямо перед камерами, передает РИА «Новости». Мероприятие проходило в Ивано-Франковской области на Украине.

    Румынские СМИ распространили видео этого забавного нарушения протокола. Лидер Румынии сидел в первом ряду рядом с Владимиром Зеленским и демонстративно подтянул носки. Его не смутили ни десятки камер, ни пристальное внимание коллеги.

    Владимир Зеленский дважды отвлекался от выступающих на сцене, чтобы проследить за действиями румынского президента. Приведя себя в порядок, Никушор Дан невозмутимо продолжил слушать доклады участников саммита.

    Накануне Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка».

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния и еще шесть европейских государств.

    Ранее президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Высшего совета национальной обороны для обсуждения переоснащения армии.

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    19 сентября 2026, 20:11 • Новости дня
    Глава Россотрудничества сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем

    Глава Россотрудничества Чайка сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка сравнил министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу с персонажем повести «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым.

    Чайка назвал призыв Андрея Сибиги закрыть Русские дома примером разрушительного идиотизма – Полиграфа Полиграфовича Шарикова из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова, передает РИА «Новости».

    По его словам, нетерпимость к русским свойственна киевскому режиму с 2014 года.

    Чайка выразил уверенность, что образованное большинство в мире не поддержит такую инициативу. В качестве примера он привел ситуацию в Германии, где десятки тысяч немцев выступили против закрытия Русского дома в Берлине.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за равноправное сотрудничество. Несмотря на заявления Сибиги, Россотрудничество продолжает свою работу во всем мире, включая страны Европы, заключил глава агентства.

    Ранее Чайка заявил, что Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов в разных странах мира.

    Также Чайка утвердил открытие культурно-образовательных центров в Армении, Кении, Таиланде и ряде других государств.

    При этом в Госдуме назвали требования о ликвидации Русского дома в Берлине шагом к разрушению двусторонних отношений с Германией.

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    19 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    ВС России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Черноморск

    Минобороны сообщило о поражении танкера с горючим для ВСУ в порту Черноморск

    ВС России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Черноморск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа «танкер», доставившее горюче-смазочные материалы для ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, работающим на украинскую армию, продолжаются, сообщило Министерство обороны.

    В результате точного попадания в порту Черноморск Одесской области было поражено судно типа «танкер». Известно, что корабль доставил партию горюче-смазочных материалов, предназначенных для снабжения украинских войск.

    Операторы российских беспилотников атаковали сухогруз и танкер в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее армия России поразила крупный контейнеровоз с военными грузами в Черноморске.

    Вооруженные силы также нанесли ночные удары по логистическим центрам украинской армии.

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    19 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Фицо назвал фатальной ошибкой отказ Украины от мира с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что киевские власти совершили огромную ошибку, отказавшись подписать мирный договор весной 2022 года под давлением западных стран.

    Фицо подчеркнул, что западная стратегия по ослаблению Москвы через поддержку Киева потерпела полное фиаско, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас российская армия уверенно продвигается вперед, и не существует силы, способной заставить ее покинуть освобожденные территории.

    «Мы говорим войне «нет» и призываем к немедленному началу переговоров о мире», – заключил премьер-министр. Он добавил, что шанс на урегулирование был упущен еще в апреле 2022 года из-за влияния русофобски настроенных союзников.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что весной 2022 года мирные договоренности были практически достигнуты. Однако после отвода войск от Киева украинская сторона перечеркнула все соглашения, а Владимир Зеленский законодательно запретил диалог с Москвой.

    Осенью 2023 года Давид Арахамия подтвердил, что боевые действия могли завершиться раньше. По его признанию, тогдашний премьер Британии Борис Джонсон отговорил киевские власти от подписания договора, призвав их просто воевать.

    В начале сентября Роберт Фицо назвал провальной попытку западных стран ослабить Москву через украинский конфликт.

    Месяцем ранее бывший британский премьер Борис Джонсон отверг обвинения в срыве стамбульских мирных соглашений весной 2022 года.

    Президент России Владимир Путин весной охарактеризовал этого британского политика представителем шоу-бизнеса из-за вмешательства в переговорный процесс.

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    19 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине

    Депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине

    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз тратит деньги на «золотые унитазы» на Украине, когда школам Берлина нужен ремонт, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Европейский союз выделяет Киеву колоссальные суммы, часть которых тратится на роскошь для местных олигархов. При этом инфраструктура самой Германии остро нуждается в обновлении, передает РИА «Новости».

    «Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков – и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», – написала Севим Дагделен в социальной сети X.

    Заявление политика стало реакцией на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о перечислении Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружений. Эти средства выделены в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.

    Ранее европейскую общественность шокировали новости о покупке золотых унитазов окружением Владимира Зеленского.

    Лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала прекратить финансовую поддержку украинской стороны.


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