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    13 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    15 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой. Оглянувшись, понял, что бросать ее некуда: вокруг – толпа. И накрыл гранату собой.

    2 комментария
    18 сентября 2026, 13:45 • Новости дня

    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»

    Украина и семь стран Европы объединились в формат «Карпатская восьмерка»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской части Карпат прошел первый саммит государств и общин региона, на котором объявили о запуске нового формата сотрудничества из восьми стран.

    О запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка» (C8) сообщил глава киевского режима, передают «Вести».

    Объединение было создано на первом саммите государств, регионов и общин Карпатского региона, который прошел в украинской части Карпат.

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Также в работе объединения принимает участие Европейский союз. Инициатива направлена на развитие взаимодействия между странами-участницами.

    По словам инициатора, формат C8 должен углубить межгосударственное взаимодействие в сферах безопасности и энергетики. Кроме того, планируется расширение транспортно-логистических коридоров, развитие трансграничного экономического сотрудничества и обеспечение адресной поддержки местных общин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер-министр Роберт Фицо приехали в Буковель для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы.

    Месяцем ранее представители сербского оппозиционного движения «Мы – сила народа» заявили о вреде контактов с нелегитимным главой киевского режима.

    Весной глава правительства Словакии выразил недоверие словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

    17 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»

    Военный эксперт Кнутов: Потеря «Запорожстали» критична для Украины

    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия вновь нанесла удар по «Запорожстали». По всей видимости, противник начал восстанавливать ранее выведенные из строя цеха. Действия ВС России были призваны не допустить возобновления работы предприятия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитик также оценил другие объекты, попавшие под удар в ночь на четверг.

    «ВС России продолжают системную работу по изолированию Украины. Под ударом – переправы через Днестр, портовая инфраструктура, суда, задействованные в интересах ВСУ, а также железнодорожные узлы и пограничные переходы. Все это существенно осложняет доставку военных грузов и срывает графики поставок», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, российская армия бьет и по другим «болевым» точкам – в частности, по объектам ВПК Украины, продолжил он. На этом фоне собеседник упомянул металлургический комбинат «Запорожсталь». В августе стало известно о полной остановке предприятия. Аналитик допустил, что выведенные из строя цеха начали восстанавливать, поэтому ВС РФ снова нанесли удар по этой цели, чтобы не допустить возобновления работы предприятия.

    «На «Запорожстали» производили прокатный лист, который шел на изготовление защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники. Также украинские власти отправляли значительные объемы металла за рубеж. То есть продукция, с одной стороны, использовалась непосредственно в ВСУ, а с другой – давала доходы, которые перераспределялись на содержание армии и ведение боевых действий», – напомнил Кнутов.

    По его словам, потеря «Запорожстали» критична для Украины: это не только ограничивает возможности по восстановлению боевой техники, но и сокращает экспортные возможности страны и поступление валютных средств из-за рубежа. Киевские власти уже сталкиваются с серьезными последствиями. Так, Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 млрд долларов.

    «Это связано с прекращением экспорта металлов и перекрытием экспорта через большую Одессу», – пояснил спикер. Более того, остановка предприятия обернется для Киева дополнительными расходами. «В связи с отсутствием собственных мощностей Украине придется закупать продукцию, а это недешево», – рассуждает эксперт.

    Также Кнутов отдельно обратил внимание на удары ВС России по дата-центрам – на этот раз «Де Ново». Собеседник напомнил, что центры обработки данных на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Она в том числе выдает данные, которые используются для прокладки маршрута БПЛА. «Работая по этой цели, мы фактически осложняем противнику запуск беспилотников по тыловым районам нашей страны», – считает аналитик.

    На этом фоне принципиально важны и удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые питают как ЦОД, так и заводы, военные предприятия на территории Украины. «Вывод из строя трансформаторных подстанций играет важнейшую роль», – подчеркнул он.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный и групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.

    Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий серверное оборудование, используемое в военных целях, а также аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.

    В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» – ключевое предприятие металлургической промышленности Украины, осуществляющее выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы. Также удар нанесен по сборочному предприятию «Искра», производящему комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и комплектующие для зенитных управляемых ракет.

    В Одесской области в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военными грузами. Также выведены из строя электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта «Измаил», и два автомобильных моста через Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта «Измаил». Кроме того, на переходе морем в 11 км восточнее Одессы поражено морское судно, доставлявшее в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Напомним, 11 сентября российские военные впервые нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что в результате разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены.

    Смотрите кадры результатов атаки по «Запорожстали» в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    17 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Москве представлен доклад об инсценировке Украиной событий в Буче

    Захарова: Киев выдавал боевиков «Азова» за погибших жителей Бучи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины использовали тела убитых украинских боевиков для создания масштабной фальсификации, представив их жертвами среди мирного населения весной 2022 года после боев в Киевской области, говорится в докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», представленном в Москве организацией Международный общественный трибунал.

    Официальный Киев попытался выдать уничтоженных членов националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) за мирных граждан, погибших в Буче, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это абсолютно точно фальсификация, только теперь у нас есть уже неопровержимые факты – конкретные, раскладывающие ее по деталям. О чем идет речь? Речь идет о том, что за мирных жителей они выдали украинских военнослужащих, в первую очередь, как мы понимаем, экстремистов из террористического нацбатальона «Азов», – цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

    Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, на которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представил доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    Документ разоблачает фальсификацию событий в украинском городе. Доклад содержит факты представления Украиной погибших в различных населенных пунктах в ходе боев украинских военнослужащих в качестве убитых мирных граждан в Буче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Мария Захарова анонсировала презентацию масштабного расследования преступлений киевского режима. В конце августа дипломат назвала события в Буче британской информационно-политической спецоперацией ради срыва мирных переговоров.

    Весной официальный представитель МИД России обвинила украинские власти в намеренной отправке очевидцев инсценировки в Буче на верную гибель.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине

    Рожин сообщил об уничтожении газового хранилища под Кировоградом

    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине
    @ Anang Firmansyah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кировограда после удара прекратило работу газовое хранилище, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max о выведении из строя газового хранилища, расположенного в районе Кировограда. «Газовое хранилище в районе Кировограда вышло из чата», – написал он.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.

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    17 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    Постпред Полянский: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что регулярные атаки украинских беспилотников не смогли спровоцировать недовольство россиян и сорвать голосование в Государственную думу.

    Российский дипломат поделился подробностями на закрытом заседании постсовета ОБСЕ в Вене. По его словам, на протяжении трех месяцев сотни ракет и дронов ежедневно атаковали отечественные объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Задача этой кампании была сформулирована предельно откровенно и цинично: спровоцировать недовольство россиян властями и сорвать намеченные на 18-20 сентября выборы в Государственную думу», – отметил Полянский.

    При этом дипломат подчеркнул, что попытки киевских властей дестабилизировать обстановку перед голосованием потерпели сокрушительное фиаско.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» признание Европой итогов выборов в Госдуму.


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    17 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Белоруссия помогла 18 гражданам России и Украины воссоединиться с семьями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии, благодаря которой 18 человек смогли воссоединиться со своими семьями, пишут белорусские СМИ.

    Очередная гуманитарная миссия по воссоединению семей прошла на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута», передает БелТА. К своим родным из России на Украину отправились 15 граждан, а с Украины к близким возвращаются три человека. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане.

    Супруги Валентина и Виктор едут к детям на Украину. «Там живут сын и дочка. А мы оба больны – мне надо суставы менять, а у дедушки – болезнь Паркинсона. Я уже не могу обслуживать его», – отметила женщина. Она добавила, что не виделась с дочкой, сыном и внуками около шести лет, и выразила благодарность медицинским работникам.

    Пенсионерка Людмила Александровна едет из Кривого Рога в Москву к мужу, с которым не виделась три года. По ее словам, возвращение через Белоруссию оказалось наиболее удобным вариантом, так как поездка через другие страны, например, Турцию, была бы слишком сложной.

    В этот же день состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Российская сторона передала 252 тела, украинская – 23. Белоруссия продолжает предоставлять безопасные гуманитарные коридоры для обмена между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на белорусско-украинской границе состоялся процесс передачи 15 мирных жителей.

    Российский омбудсмен Яна Лантратова обсудила воссоединение семей с украинским коллегой.

    В июне три российские семьи вернулись на родину через пункт пропуска «Новая Гута».

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    18 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине

    МИД России выразил протест послу Британии из-за поставок оружия Украине

    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел выразило решительный протест временной поверенной в делах Британии Дейни Долакия из-за поставок вооружений Киеву.

    Российское дипломатическое ведомство вызвало временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия, передает МИД.

    В ходе встречи дипломату был заявлен решительный протест в связи с наращиванием поставок Лондоном беспилотников и других систем вооружений Киеву. Представители министерства подчеркнули, что конфронтационная линия Соединенного Королевства направлена на затягивание и эскалацию конфликта, отдаляя перспективу политического урегулирования.

    В ведомстве отметили, что массированные поставки дальнобойного наступательного вооружения делают Лондон соучастником действий киевского режима, которые расцениваются как терроризм и военные преступления. Британской стороне предъявили перечень нарушаемых международных обязательств и разъяснили риски деструктивных действий на фоне превосходства Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

    «Любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью. Подчеркнуто, что вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне», – следует из сообщения МИД России.

    Британской стороне выдвинуто требование отказаться от эскалации.

    Месяцем ранее посольство России в Лондоне пообещало Британии неизбежные последствия за использование украинскими военными британских беспилотников.

    В январе российский МИД уже вызывал временную поверенную в делах Соединенного Королевства Дейни Долакия.

    В тот же период сотрудники ФСБ выявили незаявленного сотрудника британских спецслужб под прикрытием должности второго секретаря посольства.

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    17 сентября 2026, 18:33 • Новости дня
    Зеленский возмутился отсутствием поддержки со стороны Китая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сожаление из-за отсутствия поддержки со стороны Китая в текущем конфликте, опубликовав соответствующее заявление в социальных сетях.

    Зеленский выразил недовольство тем, что Пекин не оказывает поддержку Украине, пишет РИА «Новости». Он опубликовал соответствующее сообщение в социальных сетях, комментируя позицию азиатской страны.

    «Жаль, что Китай не на нашей стороне», – написал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин отверг обвинения в бездействии по украинскому кризису.

    Ранее сам Зеленский отказался рассматривать КНР в качестве гаранта безопасности Украины. До этого украинский лидер раскритиковал китайское руководство из-за игнорирования швейцарского мирного саммита.

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    17 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Названа цель участия боевиков наркокартелей Латинской Америки в боях на Украине

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Наркокартели отправляют боевиков ВСУ для опыта боев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что латиноамериканские наркокартели направляют боевиков в зону спецоперации для освоения навыков управления беспилотниками.

    Колумбийские и мексиканские наркокартели направляют своих боевиков в зону боевых действий для освоения передовых военных технологий. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в ТАСС отметил, что особый интерес для них представляет применение беспилотников.

    «Их отправляют на Украину наркокартели, колумбийские, мексиканские, для того, чтобы получить боевой опыт, потому что за этим будущее», – рассказал Прозоров. По его словам, вернувшись в Латинскую Америку с западным оружием, боевики получают высокие доплаты за новые навыки.

    Прозоров добавил, что в Колумбии уже зафиксированы случаи уничтожения правительственных вертолетов с помощью FPV-дронов. Ими управляли граждане, прошедшие подготовку в украинском конфликте. Также в боях участвовали офицеры польского спецназа, которые доложили своему командованию об отставании Польши в сфере FPV-дронов.

    Украинское командование относится к иностранным наемникам как к пушечному мясу, отправляя их на самые опасные участки, сообщил Прозоров. Он привел пример из 2022 года, когда при отступлении из Лисичанска ВСУ бросили иностранные подразделения в качестве заслона, что привело к их уничтожению.

    «Отношение украинского командования к иностранным гражданам стало просто откровенно как к мусору. Их реально используют в качестве живого мяса, затыкать проблемы на фронте», – добавил Прозоров.

    Большинство идейных наемников, приехавших «устроить сафари на русских людей», уже ликвидированы. Сейчас в ряды ВСУ вступают преимущественно коммерческие бойцы из Латинской Америки. Прозоров призвал их не ехать на Украину, предупредив о высоких рисках гибели.

    «Они ехали воевать на Украину исключительно для того, чтобы убивать русских. Они видели в этом свой смысл жизни. Но русская армия очень быстро сбивала с них спесь, желание пострелять, устроить сафари на русских людей. И их численность упала в разы. Сейчас мы можем говорить, что идейных русофобов среди наемников практически не осталось. Основная группа, которая едет на Украину сейчас – это коммерческие наемники, в основном сейчас из Латинской Америки», – сказал Прозоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправляет латиноамериканских наемников на самые напряженные участки фронта без должного обучения.

    Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в украинском конфликте. До этого отмечалось, что после службы на Украине такие боевики находят высокооплачиваемую работу в мексиканских наркокартелях.

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    18 сентября 2026, 11:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку, а группировка «Центр» взяла под контроль Золотой Колодезь в Донецкой народной республике (ДНР).

    Армия России за минувшие сутки освободила два населенных пункта в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин и 10 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Золотой Колодезь в ДНР, кроме того в течение недели было взято под контроль Веселое.

    В течение минувшей недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 2865 военнослужащих, 17 бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Группировкой «Север» за прошедшую неделю установлен контроль над пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области.

    В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике двух танковых, четырех механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1505 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» за последнюю неделю освободили Розовку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1955 военнослужащих, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» на прошедшей неделе взяли под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и радиоэлектронной разведки, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

    А ранее освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

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    17 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    МИД разъяснил Франции позицию по урегулированию на Украине

    МИД: Галузин разъяснил послу Франции позицию России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД Михаил Галузин изложил французскому послу Николя де Ривьеру позицию Москвы по устойчивому разрешению кризиса на Украине, сообщили в российском дипведомстве.

    Галузин обсудил ситуацию с послом Франции в Москве Николя де Ривьером, сообщается на сайте МИД. В ходе встречи дипломаты затронули вопросы устойчивого урегулирования украинского кризиса.

    «Главе французской дипмиссии были вновь разъяснены принципиальные и последовательные подходы российской стороны к устойчивому политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины путем полного и необратимого устранения его первопричин», – говорится в сообщении министерства.

    В ведомстве подчеркнули, что особое внимание было уделено необходимости обеспечения законных интересов безопасности России. Кроме того, Москва указала на важность восстановления прав русского и русскоязычного населения на Украине.

    В конце августа заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о стремлении Москвы к всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса.

    Дипломат назвал невозможным вариант простой заморозки боевых действий без устранения первопричин конфликта.

    Ранее в июне он уже проводил встречу с главой французской дипмиссии для разъяснения принципиальных подходов России.

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    17 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию
    Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию
    @ Tarasov/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сравнила политику украинского руководства с действиями нацистской Германии, указав на мобилизацию и военное положение.

    Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сравнила политику Владимира Зеленского с режимом нацистской Германии, передает РИА «Новости». Подобные заявления были опубликованы в британской газете The Times.

    «Она также обвинила Зеленского в превращении Украины в «смягченный вариант» нацистской Германии», – отмечается в материале издания.

    В качестве аргументов Мендель привела жесткую принудительную мобилизацию граждан и длительное сохранение военного положения в стране.

    Ранее Мендель обвинила главу киевского режима в создании масштабной информационной иллюзии.

    Позднее Мендель раскритиковала методы принудительной мобилизации из-за применения средневековой жестокости к гражданам.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о назначении Владимира Зеленского на роль нового европейского фюрера.

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    18 сентября 2026, 06:46 • Новости дня
    ВСУ начали сбрасывать камеры разведки со связью Starlink на сумском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные начали использовать беспилотники для сброса разведывательных камер, управляемых через спутниковую систему Starlink, на сумском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Противник начал применять камеры с управлением через Starlink, сбрасываемые с дронов «Вампир», для контроля окружающего пространства и разведки», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    По словам источника, такие устройства способны скрытно функционировать в непосредственной близости от позиций российских военных.

    Напомним, российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серийное производство систему радиоэлектронной борьбы для подавления сети Starlink.

    Бойцы ВС России поясняли, что украинские командиры лишаются управления подразделениями из-за уничтожения терминалов спутниковой связи.

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    17 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    Украинские депутаты отказались лишать Потапа звания заслуженного артиста

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский парламент не смог собрать достаточное количество голосов для лишения певца Алексея Потапенко, известного как Потап, почетного звания заслуженного артиста.

    Инициатива набрала необходимые 25 тыс. подписей граждан, однако на голосовании в парламенте ее поддержали лишь 198 депутатов, передает РИА «Новости». «Рада не поддержала обращение к Зеленскому о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины», – сообщило украинское телевидение.

    Ранее Алексей Потапенко и его жена Анастасия Каменских попали в базу скандального сайта «Миротворец» из-за видео, где назвали русский язык символом свободы.

    Каменских также признавалась, что теряла голос при пении на украинском языке. Сам Потап долгое время находился за границей под видом благотворительной деятельности и отказывался идти на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа на сайте президента Украины появилась петиция о лишении рэпера звания заслуженного артиста.

    В начале сентября в базу скандального сайта «Миротворец» внесли супругу музыканта Настю Каменских.

    Через несколько дней на этом экстремистском ресурсе опубликовали персональные данные самого Алексея Потапенко.

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    17 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Скрытая недвижимость окружения Зеленского нашлась в Германии

    RT: Друг Зеленского Шефир через офшоры купил элитную недвижимость в Дрездене

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший помощник и друг Владимира Зеленского Сергей Шефир приобрел элитные апартаменты в Дрездене за 1,5 млн евро через цепочку офшорных компаний.

    Недвижимость приобреталась через цепочку офшорных компаний, сообщает RT. «Апартаментами в клубном доме, которые принадлежат Сергею Шефиру, могли пользоваться глава киевского режима и его семья. При этом схема приобретения позволяет Зеленскому не указывать недвижимость в декларации», – отмечает телеканал.

    Кипрская компания Triapos Ltd до 2018 года получила кредит на 3,7 млн долларов от белизского офшора SHB. Секретарем в Triapos числится Борис Шефир, которому также принадлежит SHB. Эта компания получала доходы от кинофраншизы «Квартала 95».

    Часть средств от кредита в 2018 году была передана немецким компаниям Shef GmbH & Co. KG и Shef Line GmbH, которые контролируются Борисом Шефиром и его женой. В 2019 году Shef Line GmbH приобрела недвижимость в Дрездене на 1,5 млн евро. Российский адвокат на условиях анонимности подтвердил покупку, указав на клубный дом по адресу: Глацисштрассе, 1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года Владимир Зеленский отправил в отставку своего первого помощника Сергея Шефира.

    В мае текущего года украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку обвинения в легализации доходов через элитную недвижимость.

    В прошлом году глава киевского режима через офшорные компании купил крупный французский инвестиционный банк.

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    17 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Фицо анонсировал визит на Украину

    Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу и выразил надежду на изменение своего скептического настроя после поездки.

    Глава словацкого кабинета министров анонсировал свой визит в соседнее государство, передает РИА «Новости». Политик намерен отправиться в поездку 18 сентября, а вернуться на родину планирует в ночь на субботу.

    «Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», – отметил премьер во время выступления на открытии академического года в городе Прешов. Видеозапись речи была опубликована на его странице в соцсети в четверг.

    Дополнительные детали предстоящей поездки на Украину глава правительства Словакии раскрывать не стал.

    В июле словацкий премьер-министр отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине «коалицию желающих».

    Ранее политик согласился приехать в Киев вопреки возможным угрозам для своей безопасности.

    На весенней встрече в Ереване стороны обсудили перспективу развития двусторонних межправительственных консультаций.

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