Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.0 комментариев
Зеленский раскритиковал Китай из-за отказа участвовать в «саммите мира» по Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский сделал ряд резких заявлений в адрес Пекина из-за отказа руководства КНР участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.
На форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Зеленский назвал Китай «инструментом в руках [президента России Владимира] Путина», заявив, что китайская сторона работает над тем, чтобы страны не приезжали на «саммит мира», передает «Московский комсомолец».
Таким образом Пекин не только поддерживает Москву, но фактически поддерживает конфликт, заявил президент Украины. Он также обвинил главу Китая Си Цзиньпина в якобы поставках элементов оружия России.
Ранее Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине.