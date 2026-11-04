Диетолог предупредила об опасности подбора лечебного рациона через интернет

Диетолог Чунтонова предупредила об опасности лечения через интернет

Tекст: Катерина Туманова

«Если есть ожирение, выраженная усталость, отеки, проблемы с пищеварением, сильная жажда, резкие колебания веса или другие жалобы, лучше не подбирать себе лечебный рацион через интернет, а обратиться к врачу и при необходимости пройти обследование», – заявила Чунтонова ТАСС.

По словам специалиста, такие симптомы свидетельствуют о возможных серьезных сбоях в организме, которые требуют профессиональной диагностики.

Врач добавила, что изменение питания без выяснения причин недомогания грозит ухудшением самочувствия и потерей времени.

Диетолог заключила, что нейросети могут использоваться для организации бытовых процессов, но после того, как врач установит диагноз и назначит необходимые ограничения.

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