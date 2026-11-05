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Силы ПВО уничтожили 20 беспилотников над территорией Брянской области
Над Брянской областью за сутки сбили 20 украинских беспилотников
Губернатор региона Егор Ковальчук сообщил, что за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Брянской областью.
Российские подразделения противовоздушной обороны и другие профильные ведомства за прошедшие сутки успешно перехватили над территорией Брянской области два десятка украинских дронов самолетного типа, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 20 вражеских БПЛА самолетного типа», – отметил глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении четырех мирных жителей в результате атак беспилотников.
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