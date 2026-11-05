Силы ПВО уничтожили 20 беспилотников над территорией Брянской области

ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Харьковской области поражен логистический терминал «Новая почта», он располагался в населенном пункте Новый Коротыч, указало ведомство в Max.

В Днепропетровской области удар пришелся по электроподстанции на 330 кВ.

Также в Черном море, в 52 км к юго-западу от Одессы, поражен сухогруз с военным имуществом.

В ночь со вторника на среду российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, удар наносился по украинскому сухогрузу с оружием в районе Одессы.

Во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.