Расчеты «Мста-С» уничтожили пункт дислокации ВСУ под Харьковом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии поразили базу противника в зоне специальной военной операции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, координаты цели были получены от разведывательных беспилотников. После этого военнослужащие оперативно развернули орудия и нанесли удар осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности. В результате было успешно поражено скопление живой силы ВСУ, укрывавшееся в лесополосе.

В военном ведомстве добавили, что артиллеристы регулярно выполняют широкий спектр задач на передовой. В частности, они осуществляют контрбатарейную борьбу, поражают технику противника и оказывают огневую поддержку наступающим российским подразделениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду командир подразделения БПС с позывным Сват сообщил о нарушении логистики украинской армии в Харьковской области расчетами беспилотников российской группировки войск «Север».

Во вторник расчеты ударных оптоволоконных дронов сорвали логистику украинских войск на этом же направлении.

В понедельник военнослужащие группировки задействовали беспилотники для ликвидации складов боеприпасов ВСУ.