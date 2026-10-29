Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили пункт дислокации ВСУ
Расчеты «Мста-С» уничтожили пункт дислокации ВСУ под Харьковом
Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» российской группировки войск «Запад» ликвидировали пункт временной дислокации украинских военнослужащих на харьковском направлении, сообщило Министерство обороны России.
Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии поразили базу противника в зоне специальной военной операции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
По данным ведомства, координаты цели были получены от разведывательных беспилотников. После этого военнослужащие оперативно развернули орудия и нанесли удар осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности. В результате было успешно поражено скопление живой силы ВСУ, укрывавшееся в лесополосе.
В военном ведомстве добавили, что артиллеристы регулярно выполняют широкий спектр задач на передовой. В частности, они осуществляют контрбатарейную борьбу, поражают технику противника и оказывают огневую поддержку наступающим российским подразделениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду командир подразделения БПС с позывным Сват сообщил о нарушении логистики украинской армии в Харьковской области расчетами беспилотников российской группировки войск «Север».
Во вторник расчеты ударных оптоволоконных дронов сорвали логистику украинских войск на этом же направлении.
В понедельник военнослужащие группировки задействовали беспилотники для ликвидации складов боеприпасов ВСУ.