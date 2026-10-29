Служба санитарной авиации спасла более 10 тыс. пациентов с начала года

Ростех: Служба санитарной авиации эвакуировала более 10 тыс. пациентов за год

Tекст: Дмитрий Зубарев

С начала 2026 года пилоты Национальной службы санитарной авиации (НССА) вместе с медиками выполнили свыше 8 тыс. эвакуаций. Вертолеты доставили в медицинские учреждения более 10 тыс. пациентов из полусотни регионов страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Чаще всего врачи оказывали помощь людям с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, таких пациентов оказалось свыше 5 тыс. человек. Около 2,5 тыс. эвакуированных получили тяжелые травмы и ранения.

Отдельное внимание служба уделяет помощи детям и будущим матерям. За указанный период вертолеты эвакуировали около 2 тыс. детей, в том числе более 300 младенцев возрастом до одного года, а также свыше 550 беременных женщин. Оснащение бортов позволяет оказывать необходимую помощь прямо в воздухе. В частности, в Приморском крае во время экстренной транспортировки женщины на борту вертолета Ми-8 врачи приняли роды, на свет появился здоровый мальчик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее госкорпорация «Ростех» сообщила о применении робототехнического комплекса «Депеша» для эвакуации раненых в зоне специальной военной операции.

Также пресс-служба Ростеха рассказала об использовании электромотоциклов «Иж-Эндуро» для эвакуации бойцов с поля боя.

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