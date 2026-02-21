Электромотоциклы «Иж-Эндуро» использовали для эвакуации бойцов

Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях

Генерал Рудской: На поле боя появились зоны сплошного огневого поражения

Tекст: Антон Антонов

Рудской отметил, что опыт специальной военной операции выявил новые тенденции, главная из которых – «значительный рост применения робототехнических комплексов воздушного, морского и наземного базирования», пишет «Красная звезда».

Рудской отметил, что ударные беспилотники по эффективности сопоставимы с традиционной артиллерией. По его словам, значительная часть потерь противника приходится на FPV-дроны.

«Еще одной особенностью боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 км, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения. В этих зонах идет «охота» как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой», – рассказал он.

Однако, подчеркнул Рудской, такого рода вызовы актуальны и для российских войск. В этих условиях российские войска совершенствуют структуру штурмовых подразделений, делая ставку на действия малых мобильных групп, которые быстро перебрасываются к линии соприкосновения.

Для защиты атакующих активно используются подразделения беспилотных систем, войсковой ПВО с FPV-перехватчиками, а также средства радиоэлектронной борьбы, артиллерия, аэрозольные и инженерные подразделения. Все средства интегрированы в единую систему разведки и поражения.

Кроме того, отмечается рост значения автоматизированных систем управления и космических средств разведки, связи и навигации, что позволяет ускорить принятие решений на поле боя.

Рудской подчеркнул, что в перспективе вооруженная борьба будет развиваться за счет широкого использования робототехники и высокоточного оружия. Интеграция искусственного интеллекта повысит скорость обработки данных и принятия решений, однако ключевая роль в управлении войсками и применении сил остается за человеком.

По его словам, преимущество на поле боя получает та сторона, которая быстрее внедряет и масштабирует эффективные инновации, однако новые технологии лишь усиливают потенциал войск и снижают потери, а не заменяют главную роль командиров в организации боя.

