«Калашников» представил новую модель мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом

«Калашников» показал бесшумный мотоцикл «Иж-Эндуро» с прицепом

Tекст: Мария Иванова

«Калашников» представил новую модель бесшумного мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом, сообщает Telegram-канал концерна.

Новинку разработали специалисты центра прототипирования предприятия, учитывая требования потенциальных заказчиков. Первая партия мотоциклов уже готовится к отправке на тестовые испытания для дальнейшего совершенствования конструкции.

Мотоцикл предназначен для выполнения как военных, так и гражданских задач – например, для подразделений МЧС, патрулирования, работы на аэродромах, в природоохранных организациях или на базах отдыха. «Иж-Эндуро» развивает скорость до 100 км/ч, оснащен электродвигателем типа IPMSM, литий-ионной аккумуляторной батареей и удобной четырехступенчатой трансмиссией.

Прицеп имеет грузоподъемность до 200 кг и может быть модифицирован для нужд различных служб и организаций. Его габариты составляют 1815 на 955 на 405 мм. Особое внимание разработчики уделили приспособленности техники к сложным климатическим условиям и удобству фиксации и загрузки прицепа.

Запас хода электромотоцикла составляет до 100 км, а общий вес конструкции – 100 кг. Благодаря бесшумной работе и маневренности новая модель способна выполнять задачи там, где критически важны скорость, мобильность и минимальный уровень шума.

Напомним, накануне концерн «Калашников» выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М заказчику.

Компания выполнила контракт на поставку автоматов АК-12.

Предприятие также завершило отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина по годовому контракту и планирует увеличить выпуск этого оружия в 2026 году.