«Калашников» сообщил о выполнении контракта на поставку АК-12

«Калашников» выполнил годовой контракт на поставку АК-12
Концерн «Калашников» завершил выполнение годового госконтракта на поставку партии автоматов АК-12 образца 2023 года, отправив продукцию заказчику в полном объеме.
Компания АО «Концерн «Калашников» полностью выполнила обязательства по контракту 2025 года на выпуск 5,45 мм автоматов АК-12, сообщает Telegram-канал концерна. Все изделия были своевременно и в полном объеме отправлены государственному заказчику.
АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием российских военнослужащих, а производство модели ежегодно демонстрирует высокие показатели. Параллельно в конструкторско-технологическом центре концерна разработали и оперативно ввели в серийное производство новый укороченный автомат АК-12К для штурмовых и разведывательных подразделений, контракт на который также успешно реализован в 2025 году.
Большой интерес иностранных партнеров к АК-12 связан с проверенной эффективностью его применения в зоне спецоперации, отмечают в концерне. Благодаря высокой пользовательской оценке автомат включен в число самых востребованных образцов предприятия, при этом экспортные контракты на 2026 год полностью сформированы, учитывая производственные мощности концерна.
АК-12 включен в экипировку «Ратник». Модель 2023 года отличается обновленной эргономикой, возможностью применения в любых условиях, а также улучшенными показателями точности и кучности стрельбы.
