«Калашников» завершил поставку модернизированных ракет «Вихрь-1»

«Калашников» завершил поставку ракет «Вихрь-1» по госконтракту

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» выполнил свои годовые обязательства по государственному контракту на поставку высокоточных управляемых авиаракет «Вихрь-1», передает Telegram-канал концерна.

Представители компании отметили, что ракеты были отгружены заказчику в полном объеме, в строгом соответствии с требованиями контракта.

В концерне подчеркнули, что за последние два года специалисты существенно доработали изделие на основе опыта применения во время спецоперации на Украине и полученной обратной связи от бойцов. Благодаря этим улучшениям, «Вихрь-1» сохранил высокую эффективность: это подтверждается стабильным гособоронзаказом и крупным экспортным контрактом на 2026 год.

С начала спецоперации ракеты этого типа активно используются в зоне боевых действий и на приграничье для уничтожения маневренных бронеобъектов ВСУ. Кроме того, ракеты применяют ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» для поражения укрепленных позиций, огневых точек и живой силы противника.

В концерне уточнили, что «Вихрь-1» способен работать по целям не только в дневных, но и в ночных условиях, а также при ограниченно сложной погоде, обеспечивая высокоточную поддержку российским Вооруженным силам.

