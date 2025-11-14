  • Новость часаКитай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но, если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    14 ноября 2025, 11:33 • Новости дня

    «Калашников» завершил поставку модернизированных ракет «Вихрь-1»

    «Калашников» завершил поставку модернизированных ракет «Вихрь-1»

    Tекст: Мария Иванова

    Высокоточные управляемые ракеты «Вихрь-1», модернизированные с учетом опыта спецоперации на Украине, были полностью поставлены заказчику по госконтракту 2025 года.

    Концерн «Калашников» выполнил свои годовые обязательства по государственному контракту на поставку высокоточных управляемых авиаракет «Вихрь-1», передает Telegram-канал концерна.

    Представители компании отметили, что ракеты были отгружены заказчику в полном объеме, в строгом соответствии с требованиями контракта.

    В концерне подчеркнули, что за последние два года специалисты существенно доработали изделие на основе опыта применения во время спецоперации на Украине и полученной обратной связи от бойцов. Благодаря этим улучшениям, «Вихрь-1» сохранил высокую эффективность: это подтверждается стабильным гособоронзаказом и крупным экспортным контрактом на 2026 год.

    С начала спецоперации ракеты этого типа активно используются в зоне боевых действий и на приграничье для уничтожения маневренных бронеобъектов ВСУ. Кроме того, ракеты применяют ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» для поражения укрепленных позиций, огневых точек и живой силы противника.

    В концерне уточнили, что «Вихрь-1» способен работать по целям не только в дневных, но и в ночных условиях, а также при ограниченно сложной погоде, обеспечивая высокоточную поддержку российским Вооруженным силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона».

    Концерн получил разрешение на экспорт новых боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э».

    Завод «Калашникова» ИМЗ увеличил выручку от продаж пистолетов на 112%.

    12 ноября 2025, 11:47 • Новости дня
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем, на которой изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой, что символизирует технологичность и мощь.

    Минобороны продемонстрировало эмблему войск беспилотных систем. На ней изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья. Символика была продемонстрирована на видео работы подразделений нового рода войск, предоставленном Минобороны России, передает ТАСС.

    В видео показано уничтожение пикапа с личным составом ВСУ расчетом FPV-дрона «Воган-15» подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад» в районе Купянска.

    Заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов заявил о завершении создания нового рода войск в составе ВС России.

    Войска получили определенную структуру и органы военного управления на всех уровнях. Были созданы штатные полки и прочие подразделения нового рода войск.

    12 ноября 2025, 09:27 • Новости дня
    В армии России созданы войска беспилотных систем

    В армии России созданы войска беспилотных систем

    В армии России созданы войска беспилотных систем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вооруженных силах России завершено формирование войск беспилотных систем, также определена структура нового рода войск, сообщил замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов.

    В Вооруженных силах России официально созданы войска беспилотных систем, сообщил полковник Сергей Иштуганов, пишет «Комсомольская правда».

    Он отметил, что определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, а также созданы органы военного управления на всех уровнях.

    По словам Иштуганова, «сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск». Он добавил, что эта структура позволяет повысить эффективность боевого применения беспилотников.

    Ранее во всех соединениях Воздушно-десантных войск России создали специальные подразделения для использования и обслуживания беспилотных систем.

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил создать базу данных с результатами применения дронов против противника.

    В России решили развернуть сеть спутников для управления беспилотниками.

    Российские военные научились эффективно использовать дроны в современных военных операциях.

    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    11 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны

    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны

    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов для Минобороны и приговорили к девяти годам колонии.

    Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к девяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Его признали виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны.

    Есипова также оштрафовали на 800 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судья Мещанского суда Москвы отказала Андрею Есипову в приостановлении уголовного дела для его участия в спецоперации на Украине.

    Прокурор запросила для Есипова 12 лет лишения свободы и штраф 3 млн 641 тыс. рублей.

    В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Есипова по подозрению в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта Минобороны на поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников».

    14 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик у берегов Гавайев
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик у берегов Гавайев
    @ Мария Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская береговая охрана осуществляла наблюдение за российским разведывательным судном «Карелия», находившимся в 28 километрах южнее острова Оаху в районе Гавайев.

    Береговая охрана США сообщила, что российское военное судно было замечено 26 октября в 15 морских милях, или 28 километрах, к югу от острова Оаху, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что на действия судна отреагировали самолет HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны.

    По словам представителей ведомства, оба судна выполнили «безопасный и профессиональный» облет и проход вблизи российского разведывательного корабля ВМФ России «Карелия».

    В заявлении поясняется, что в соответствии с международным правом иностранные военные суда могут находиться за пределами 12 морских миль, которые считаются территориальными водами других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская разведка обнаружила элементы российской космической обороны.

    Экипаж немецкого патрульного судна сообщил о появлении за ним следящих неопознанных беспилотников.

    Британский флот перехватил российскую подлодку у берегов Франции.

    11 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Названа новая численность армии Польши

    Названа новая численность армии Польши

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Численность польской армии достигла отметки в 215 тыс. солдат и офицеров, сообщил глава Минобороны страны.

    Численность польской армии достигла 215 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире телеканала TVP Info.

    «Сегодня я могу сообщить, что в нашей армии служат 215 тыс. военных», – заявил министр на торжествах по случаю 107-й годовщины Дня независимости Польши.

    Сейчас армия Польши занимает третье место по численности среди стран – членов НАТО, уступая лишь армиям США и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские военные выразили недовольство новым дроном Wizjer, разработанным концерном PGZ.

    В городе Иновроцлав беспилотник концерна PGZ упал на жилой дом и автомобили, повредив имущество. Украинские военные начали тайное обучение польских коллег защите от дронов.

    12 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска

    Кимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска

    Кимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России освободили 90% территории Красноармейска от украинских военных, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Армия России освободила 90% территории Красноармейска от ВСУ. Oстатки украинских подразделений скрываются в подвалах городской застройки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также добавил, что остатки группировки ВСУ выявляют по результатам радиообмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду подразделения группировки войск «Центр» очистили от боевиков ВСУ Сухой Яр в ДНР.

    10 ноября ВС России освободили пригород Красноармейска – населенный пункт Гнатовка.

    Пленный солдат ВСУ рассказал, почему добровольно сложил оружие в Красноармейске.

    12 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Вооруженных сил Украины отступили из села Ровнополье, расположенного в Запорожской области.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили село Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщается на странице Сил обороны юга Украины в соцсетях, передает ТАСС. В распространенном сообщении говорится, что поздним вечером 11 ноября в результате «комплексного огневого поражения» позиций ВСУ в районе Ровнополья украинские подразделения переместились иные рубежи, чтобы сохранить личный состав.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военнослужащие после освобождения Новоуспеновского смогут развить наступление на соседнее Ровнополье. По его словам, за Ровнопольем «уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков». Об освобождении Новоуспеновского Минобороны России сообщило 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения Новоуспеновского в Запорожской области ВС России смогут развить наступление на соседнее Ровнополье.

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация для армии Украины ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР.

    Группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения на запад, а около Петровки в Харьковской области пресекла попытку штурмовой группы противника восстановить разрушенную переправу через Оскол.

    13 ноября 2025, 01:01 • Новости дня
    Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия в 2025 году передала Украине свыше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ, получив взамен 143 тела российских бойцов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.

    «О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше 9 тыс. тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Напомним, Россия и Украина по результатам двух раундов переговоров в Стамбуле договорились об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу». Также была достигнута договоренность о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» – с каждой стороны не менее 1 тыс. человек.

    В развитие стамбульских договоренностей Москва в июне передала Киеву 6060 тел погибших украинских военнослужащих, получив 78 тел погибших бойцов ВС РФ. Затем 17 июля российская сторона передала еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

    По итогам третьего раунда, который прошел 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российская сторона осуществила  передачу Украине 1000 тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины. В октябре Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских солдат, а Украина передала России 31 тело российских военнослужащих.

    13 ноября 2025, 09:30 • Новости дня
    FT: «Рубикон» отобрал у Киева тактическое преимущество

    Tекст: Вера Басилая

    Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» изменил ситуацию с использованием беспилотников, лишив ВСУ дешевых и простых в сборке дронов, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По данным FT, «Рубикон» изменил ситуацию с использованием БПЛА в боевых действиях и лишил Украину одного из главных тактических преимуществ – дешевых и простых в сборке многочисленных беспилотников, передает ТАСС.

    По информации издания, появление «Рубикона» «привело к резкому развороту на цифровом поле боя, лишив Киев одного из его главных тактических преимуществ». В FT отметили, что успех российского центра «усилил давление на украинскую армию, которая и без того находилась в невыгодном положении».

    Специалист Филадельфийского института исследований внешней политики Роб Ли, чьи слова приводит FT, заявил: «Рубикон» – это больше, чем просто подразделение, это центр разработки всех видов беспилотных систем».

    Ранее в Вооруженных силах России завершилось формирование войск беспилотных систем, а также была определена структура нового рода войск.

    Журнал Forbes отметил нехватку техники у ВСУ на фоне ударов российских БПЛА.

    Операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    11 ноября 2025, 23:47 • Новости дня
    Главком ВСУ сообщил об ухудшении ситуации в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация для ВСУ ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, Россия после освобождения в Запорожской области трех населенных пунктов значительно ухудшила ситуацию для ВСУ, приводит «Страна.ua» слова Сырского. Он уточнил, что российские военнослужащие усилили активность, воспользовавшись туманом.

    «Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях», – цитирует Сырского ТАСС.

    По словам главкома ВСУ, изнурительные бои идут за Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.

    Напомним, российские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области российские военные готовят для ВСУ «северную клешню». Российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области.


    12 ноября 2025, 03:51 • Новости дня
    Марочко рассказал, что дает ВС России освобождение Новоуспеновского

    Tекст: Катерина Туманова

    Освободив Новоуспеновское в Запорожской области ВС России смогут развить наступление на соседнее Ровнополье, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Взятие Новоуспеновского на запорожском направлении – это был лишь вопрос времени. Наши военнослужащие сейчас продолжают развивать успех. И прежде всего хочу отметить, что теперь на пути у нас населенный пункт Ровнополье, после которого уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что успехи российских бойцов усугубили оперативно-тактическое положение Вооруженных сил Украины в Гуляйполе Запорожской области.

    «Взятие Новоуспеновского еще на несколько позиций усугубило оперативно-тактическое положение украинских боевиков в районе Гуляйполя. Ширина фронта, по которому мы наступаем, составляет более 10 км. Это именно я говорю за успеновский участок», – уточнил он.

    Военный эксперт полагает, что ВС России будут продвигаться и в Запорожской,  и в Днепропетровской областях.

    «Это позволит одновременно формировать буферную зону, которая позволит в дальнейшем обезопасить жителей Запорожской области Российской Федерации», – считает Марочко.

    Напомним, Минобороны 11 ноября сообщило об освобождении Новоуспеновского  Запорожской области.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области российские военные готовят для ВСУ «северную клешню». Российские войска 10 ноября освободили  Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск на Запорожском направлении, в частности, в районе Гуляйполя.

    12 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    ВС России дронами «Заноза» разгромили дальние переправы ВСУ близ Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ВС России новейшими тяжелыми FPV-дронами «Заноза» разгромили четыре дальние переправы ВСУ в районе Купянска, сообщил командир одного из подразделений 68-й гвардейской мотострелковой дивизии.

    По его словам, в районе Купянска российские войска применяют много новых тяжелых FPV-дронов «Заноза». Работаем ими по дальним переправам ВСУ, «кошмаря врага и не давая их восстановить», что осложняет противнику логистику на правобережье.

    «Разрушили «Занозами» уже четыре переправы, на них каждый день тратились ракеты и ФАБы, а результата не было», – сказал военнослужащий ТАСС.

    Напомним, десантники группировки войск «Днепр» в июне продемонстрировали новый тяжелый многоцелевой FPV-дрон «Заноза», который способен доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, а также наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили пять украинских БМП в пригороде Купянска, сообщили в Минобороны. ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области. Значительная часть украинских военных в Купянске оказалась заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.


    12 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    ООН подняла флаг на границе Сирии с Израилем

    ООН подняла флаг на границе Сирии с Израилем

    Tекст: Денис Тельманов

    Миротворческий контингент ООН установил свой флаг в провинции Кунейтра, расположенной на юге Сирии, вблизи границы с Израилем, как сообщает телеканал Syria TV.

    Миротворцы ООН подняли флаг на одной из высот в сирийской провинции Кунейтра, граничащей с Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Syria TV. По информации телеканала, флаг был поднят на военной точке в деревне Кудна. Ожидается, что в этом месте, находящемся всего в километре от израильской позиции на холме Аль-Ахмар, будет создан наблюдательный пункт миротворцев.

    После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года армия Израиля начала проводить регулярные рейды в провинциях Дераа и Кунейтра, устанавливая блокпосты и проводя задержания местных жителей. Дамаск неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения этих действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, «угрожают не только стабильности САР, но и всего региона в целом».

    В декабре 2024 года, после смены власти в Сирии, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня в 1973 году, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что отдал приказ армии обороны Израиля занять зону разграничения и контролировать ее позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН планирует уменьшить численность миротворцев на двадцать пять процентов из-за нехватки средств. Присутствие американских военных в Сирии назвал обоснованным президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Механизированные подразделения Израиля провели операцию в пяти населенных пунктах сирийской провинции Эль-Кунейтра.

    13 ноября 2025, 16:37 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения целей с помощью РСЗО «Торнадо-С»

    Минобороны показало кадры уничтожения целей с помощью РСЗО «Торнадо-С»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство опубликовало видео с кадрами боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

    Видео боевой работы РСЗО «Торнадо-С» опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны России. На кадрах показано, как реактивная установка ведет огонь из полевой местности.

    Всего «Торнадо» выпустил шесть ракет. На следующем плане, снятом с большой высоты, запечатлено шесть взрывов. Характер целей и точность их поражения не раскрываются.

    В сообщении, которое сопровождает видео, указано, что РСЗО уничтожила опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области.

    Система «Торнадо-С» – современное развитие знаменитой «Катюши». Для стрельбы использует 300-мм реактивные снаряды, предназначенные для поражения живой силы, боевой техники и оборонительных сооружений, в том числе высокозащищенных.

    В боевых условиях «Торнадо» используется для уничтожения артиллерии, ракетных подразделений, командных пунктов, средств ПВО и других важных целей.

    Система способна автоматически наводить ракеты и вести огонь одним залпом по нескольким целям.

    Как ранее писала газета «ВЗГЛЯД», изготовитель «Торнадо» – российская госкорпорация «Ростех» – рассказал о способности снарядов «Торнадо-С» обойти ПВО и РЭБ, что было доказано в боевых условиях.

    В частности, 11 августа Минобороны РФ сообщило, что залп «Торнадо-С» предотвратил ротацию подразделений ВСУ на линии фронта, уничтожив колонну украинской бронетехники.

    Кроме того, 27 августа расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки «Запад» прицельным ударом уничтожил скопление техники, вооружения и боеприпасов украинских боевиков.

    13 ноября 2025, 05:59 • Новости дня
    Командование шантажировало солдат ВСУ едой и бросало в атаки в Купянске

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ принуждает окруженных в Купянске солдат идти в контратаки, обещая взамен обеспечить их едой, следует из данных радиоперехвата.

    Голодные солдаты ВСУ просят сбросить им провизию с беспилотников, но командир отказывает им, мотивируя это их бездействием в окружении, приводит ТАСС данные радиоперехвата.

    «Мне не дают логистику. Прошло четыре дня, вы просидели, никуда не пошли, а теперь мне никто не верит, что вы куда-то пойдете. Надо заходить [на позиции ВС России]», – говорит командир ВСУ.

    В свою очередь, голодные солдаты ВСУ заверяют, что готовы контратаковать, но не в силах этого сделать из-за долгого голодания и отсутствия воды. По их словам, они голодают почти неделю и нуждаются в еде и воде для выполнения задач.

    Согласно имеющимся звуковым файлам, которые записывались на протяжении нескольких дней, провизию украинским солдатам так и не доставили.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ меняют военную форму на гражданскую одежду и используют обычные автомобили для перемещений по Купянску и его окрестностям. Подразделения ВС России разгромили новейшими тяжелыми FPV-дронами «Заноза» четыре дальние переправы ВСУ в районе Купянска. Пленные ВСУ рассказали о приказах командиров стрелять по мирным в Купянске.

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией

    «Отказ от переговоров как с Россией, так и от диалога внутри страны чреват самым худшим для украинских властей сценарием, при котором они потеряют все». Такими словами эксперты объясняют противоречивые заявления представителей киевского режима по поводу переговоров с Россией – и указывают, при чем здесь Соединенные Штаты. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

