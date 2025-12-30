В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
В период с 8.00 до 12.00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Краснодарского края, передает Минобороны России.
В сообщении министерства подчеркивается, что все дроны были своевременно обнаружены и ликвидированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Краснодарском крае фрагменты дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий.
Аэропорт Краснодара временно ограничивал работу.