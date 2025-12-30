Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Краснодарским краем

Дежурные силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Краснодарским краем

Tекст: Мария Иванова

В период с 8.00 до 12.00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Краснодарского края, передает Минобороны России.

В сообщении министерства подчеркивается, что все дроны были своевременно обнаружены и ликвидированы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Краснодарском крае фрагменты дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Аэропорт Краснодара временно ограничивал работу.