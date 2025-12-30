В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри европейских стран.2 комментария
Работа аэропорта Краснодара временно ограничена
Введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара
В Пашковском аэропорту Краснодара временно приостановлен прием и выпуск рейсов из-за усиления мер безопасности полетов.
Ограничения на работу аэропорта Краснодара введены по соображениям безопасности, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.
На данный момент временно приостановлен как прием, так и выпуск воздушных судов из аэропорта Пашковский.
Причины введения ограничений официально не уточняются, однако подчеркивается, что этот шаг необходим для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт рекомендует пассажирам следить за обновлениями и уточнять статус своих рейсов у авиаперевозчиков.
Напомним, накануне Росавиация вводила дополнительные ограничения на работу аэропорта Краснодара.
Кроме того Росавиация вводила ограничения на рейсы в аэропорту Пскова.