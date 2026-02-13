Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Средства ПВО России уничтожили 47 украинских дронов за шесть часов
Минобороны: Средства ПВО России уничтожили 47 украинских дронов за шесть часов
Российские средства противовоздушной обороны сбили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны.
В ведомстве уточнили, что атаки были отражены 13 февраля в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени.
«Тринадцатого февраля с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 41 – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.
Ранее взрыв дрона ВСУ ранил женщину в Белгородской области.
В ночь на пятницу беспилотники ВСУ атаковали дома и промпредприятия в Волгоградской области.