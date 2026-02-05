Верховный муфтий России Таджуддин призвал избегать показного намаза на публике

Tекст: Елизавета Шишкова

Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин высказал мнение о необходимости избегать демонстративного совершения намаза в общественных местах, сообщает Readovka.

Он подчеркнул, что ислам допускает молитву практически в любом месте, однако верующие не должны создавать неудобства другим людям и нарушать общественный порядок. В качестве примера муфтий привел перекрытие дорог и создание помех для движения, назвав такие действия нарушением норм.

Поводом для заявления Таджуддина стала позиция Министерства по нацполитике и делам религий Дагестана, где после правового анализа пришли к выводу, что публичная молитва не требует согласования, если она не является политической акцией или миссионерством. Муфтий отметил, что российское законодательство не запрещает молитву, однако верующие должны учитывать права других граждан.

Он добавил, что во многих аэропортах, вокзалах и торговых центрах уже оборудованы специальные молельные комнаты. Таджуддин также напомнил о примере пророка Мухаммеда, который разрешил христианам из Наджрана совершать молитву в мечети. В заключение глава ЦДУМ призвал придерживаться принципов уважения и добрососедства и избегать показной религиозности, отметив: «Права одних граждан должны учитывать права других, а любые действия, совершаемые просто ради показухи или чтобы насолить, являются неприемлемыми».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что совершение молитвы мусульманами в метро противоречит подлинному исламу и считается провокацией.

Савеловский суд Москвы назначил штраф в 30 тыс. рублей каждому из двух мигрантов за намаз в переходе метро без разрешения.