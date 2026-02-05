В Москве стартовал марафон «Россия – семья семей»

Tекст: Вера Басилая

В Москве стартовал федеральный просветительский марафон «Россия – семья семей», который проходит в Национальном центре «Россия».

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова 5 февраля открыла мероприятие, подчеркнув: «Год единства народов России – это действительно знаковое событие. Этот год про каждого из нас, ведь именно наш многонациональный народ составляет основу единства нашей великой страны».

Для 4 тыс. молодых людей – представителей более 190 народов России и иностранных гостей – на площадках марафона организованы лекции, мастер-классы, выставки, кинопоказы и творческие мероприятия. Центральным событием станет торжественное открытие Года единства народов России, которое пройдет в формате телемоста с участниками из 89 субъектов страны.

Татьяна Голикова отметила, что Россия сильна своим нематериальным наследием: в стране говорят на 300 языках, в школах преподаются 75 языков, СМИ выходят на 65 языках, а книги пишутся на 90 языках. Особое внимание уделяется поддержке малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых разработана концепция развития с 2026 года.

Вице-премьер осмотрела мультимедийную экспозицию «Герои спецоперации: подвиг единства», библиотеку народной литературы и интерактивную зону «17 традиционных ценностей России».

Также гости увидели интерактивную выставку «Книга сказок», где участники проходят путь героя, преодолевают испытания и попадают в мир волшебства. Экспозиция посвящена русским сказаниям, легендам и эпосу народов России. За время работы ее посетили уже 30 тыс. человек.

Марафон направлен на укрепление межнационального согласия и взаимопонимания. В его программе – лекции государственных деятелей, творческие встречи, национальные игры, кулинарные фестивали, выставки, флешмоб «Хоровод дружбы» и онлайн-акции. От Калининграда до Камчатки проходят мероприятия для молодежи, детей и взрослых, а семьи со всей страны делятся видеороликами о традициях с хэштегом #МЫРОССИЯ. Событие организовано при поддержке Правительства России и федеральных ведомств.