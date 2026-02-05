Редакцию Regnum экстренно эвакуировали из-за пожара

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники редакции Regnum были вынуждены покинуть здание бизнес-центра на юге Москвы после сообщения о пожаре, передает ТАСС.

Главный редактор Марина Ахмедова заявила, что работа редакции была приостановлена из-за пожара, эвакуация была налажена моментально.

По информации столичного ГУ МЧС, возгорание произошло в сауне на пятом этаже здания. Площадь пожара составила 15 кв. метров. В ведомстве отметили, что принятыми мерами пожар был полностью ликвидирован, а все люди смогли самостоятельно покинуть помещение.

Согласно данным оперативных служб, из бизнес-центра, где в том числе расположена редакция Regnum, были эвакуированы 830 человек, которых временно разместили в соседнем здании. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в одном из бизнес-центров Москвы произошло возгорание. Очаг возгорания обнаружили в помещении сауны.