Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Редакцию Regnum экстренно эвакуировали из-за пожара
Редакция агентства Regnum временно приостановила работу после эвакуации из бизнес-центра на юге Москвы из-за возгорания, сообщила главный редактор издания Марина Ахмедова.
Сотрудники редакции Regnum были вынуждены покинуть здание бизнес-центра на юге Москвы после сообщения о пожаре, передает ТАСС.
Главный редактор Марина Ахмедова заявила, что работа редакции была приостановлена из-за пожара, эвакуация была налажена моментально.
По информации столичного ГУ МЧС, возгорание произошло в сауне на пятом этаже здания. Площадь пожара составила 15 кв. метров. В ведомстве отметили, что принятыми мерами пожар был полностью ликвидирован, а все люди смогли самостоятельно покинуть помещение.
Согласно данным оперативных служб, из бизнес-центра, где в том числе расположена редакция Regnum, были эвакуированы 830 человек, которых временно разместили в соседнем здании. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что в одном из бизнес-центров Москвы произошло возгорание. Очаг возгорания обнаружили в помещении сауны.