Нарышкин заявил о борьбе России с носителями человеконенавистничества

Tекст: Елизавета Шишкова

Нарышкин заявил, что России в настоящее время приходится вести борьбу с носителями человеконенавистнических идей, передает ТАСС.

«Сегодня России приходится вести борьбу с носителями человеконенавистнических идей, с представителями, которые, по сути, защищают нацистскую идеологию, но уже XXI века», – сказал он.

Ранее Нарышкин заявил, что Вооруженные силы России продолжают борьбу с идейными последователями нацистов на Украине. Нарышкин отметил, что Украина в будущем сможет вернуться на путь нормального цивилизационного развития.

Он также подчеркнул, что Россия не осуществляет вмешательства во внутренние дела других стран, в отличие от западных государств.