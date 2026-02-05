Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Нарышкин заявил о борьбе России с носителями человеконенавистничества
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркнул, что стране приходится сталкиваться с защитниками современных нацистских идей, отличающихся человеконенавистничеством.
Нарышкин заявил, что России в настоящее время приходится вести борьбу с носителями человеконенавистнических идей, передает ТАСС.
«Сегодня России приходится вести борьбу с носителями человеконенавистнических идей, с представителями, которые, по сути, защищают нацистскую идеологию, но уже XXI века», – сказал он.
Ранее Нарышкин заявил, что Вооруженные силы России продолжают борьбу с идейными последователями нацистов на Украине. Нарышкин отметил, что Украина в будущем сможет вернуться на путь нормального цивилизационного развития.
Он также подчеркнул, что Россия не осуществляет вмешательства во внутренние дела других стран, в отличие от западных государств.