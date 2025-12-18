Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Нарышкин назвал собственную формулу победы России в спецоперации
Украина вернется на путь нормального цивилизационного развития в долгосрочной перспективе, поделился директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, раскрыв формулу победы страны в спецоперации.
«Язык формул лаконичен. В моей версии формула победы могла бы выглядеть примерно так: наша победа – это победа добра над злом, права над бесправием, это победа света русского мира над тьмой европейского неонацизма», – раскрыл глава СВР свою формулу победы России в беседе с ТАСС.
Нарышкин добавил, что Украина обязательно вернутся на путь нормального развития, только ее народу нужно найти в себе силы и волю избавиться от неонацистской заразы.
«И понять, что самая эффективная гарантия безопасности для Украины – это возвращение к добрососедским отношениям с Россией», – резюмировал он.
В этой же беседе Нарышкин заявил о значительном росте дезертирства среди украинских военных.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нарышкин заявил об «опасных метастазах» нацизма на Украине и в Европе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принципы Нюрнбергского трибунала часто нарушаются.