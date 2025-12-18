Tекст: Катерина Туманова

«Язык формул лаконичен. В моей версии формула победы могла бы выглядеть примерно так: наша победа – это победа добра над злом, права над бесправием, это победа света русского мира над тьмой европейского неонацизма», – раскрыл глава СВР свою формулу победы России в беседе с ТАСС.

Нарышкин добавил, что Украина обязательно вернутся на путь нормального развития, только ее народу нужно найти в себе силы и волю избавиться от неонацистской заразы.

«И понять, что самая эффективная гарантия безопасности для Украины – это возвращение к добрососедским отношениям с Россией», – резюмировал он.

В этой же беседе Нарышкин заявил о значительном росте дезертирства среди украинских военных.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нарышкин заявил об «опасных метастазах» нацизма на Украине и в Европе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принципы Нюрнбергского трибунала часто нарушаются.