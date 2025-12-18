Фон дер Ляйен: Никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансов Украины

Tекст: Вера Басилая

По словам фон дер Ляйен, ни один из лидеров Евросоюза не покинет саммит, пока вопрос о финансировании Украины не будет решен, передает ТАСС.

По словам главы Еврокомиссии, Украине на следующие два года необходимо 137 млрд евро финансирования.

Она согласилась с позицией главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что на повестке саммита остается вопрос об экспроприации замороженных российских активов. Она отметила, что это обсуждение ведется с точки зрения их использования как «репарационного кредита» для Украины.

По словам главы Еврокомиссии, участники встречи рассмотрят две основные опции по поддержке Киева: выделение средств из общеевропейского бюджета, обеспеченного совместным заемом, либо использование средств, полученных за счет активов России. Решение по этим вопросам, как заверила фон дер Ляйен, должно быть принято на сегодняшнем заседании саммита в Брюсселе.

Ранее фон дер Ляйен назвала заморозку активов России спасением для Украины и Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует весь ущерб на Украине.

Между тем, Бельгия запретила Евросоюзу распоряжаться российскими активами без учета ее требований.

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз должен будет согласовывать вопрос с замороженными российскими активами за пределами бельгийской системы Euroclear.

В свою очередь, европейские страны продемонстрировали серьезные разногласия по вопросу конфискации российских замороженных активов и поддержки киевского режима.

Эксперты отмечали, что в случае «воровства» активов России Евросоюз столкнется с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат в Европе может значительно ухудшиться.