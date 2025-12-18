Королева Таиланда выиграла золото в парусной регате на SEA Games

Королева Таиланда Сутхида выиграла парусную регату SEA Games

Tекст: Мария Иванова

Королева Таиланда Сутхида выиграла золотую медаль, возглавив экипаж из девяти человек в парусной регате на килевых яхтах в рамках Игр Юго-Восточной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство CNA. Торжественную церемонию награждения проведет ее супруг, король Маха Ватчиралонгкон (Рама Х). Соревнования проходят в акватории Паттайи.

Как отмечают организаторы, «в рамках соревнований в смешанном классе килевых яхт SSL47 экипаж из десяти человек, включая королеву Таиланда, одержал победу; 47-летняя королева выполняла важные роли рулевого и тактика, приведя свою команду к первенству в гонке, в которой Малайзия и Мьянма заняли второе и третье места соответственно».

До вступления в королевскую семью Сутхида служила офицером элитного подразделения королевской охраны и прошла подготовку ВВС и флота Таиланда. Королева известна своей любовью к спорту и участвует в различных соревнованиях, стала первой женщиной-послом Международной федерации хоккея с шайбой.

Кроме парусного спорта Сутхида капитанствовала в женской сборной страны по хоккею на льду и провела товарищеский матч с командой Китая, завершившийся со счетом 6:6. Недавно она финишировала в полумарафоне в Бангкоке, где также бежал знаменитый легкоатлет Элиуд Кипчоге.

