ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками

Tекст: Вера Басилая

Украинские войска не дают возможности своевременно выносить для захоронения тела мирных жителей, погибших от их обстрелов в Алешках и окрестностях, передает ТАСС.

«Тяжелая ситуация наблюдается не только в самих Алешках, но и в районах, расположенных в 10 км от города. Украинские военные не дают возможность своевременно выносить для захоронения тела мирных жителей, погибших от рук ВСУ. Тела могут оставаться на местности до двух недель. На основании имеющихся тел возбуждается уголовное дело», – заявил источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что таким образом украинские войска намеренно блокируют вынос тел, чтобы не допустить фиксации военного преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские военные попытались изолировать жителей Алешек дронами и минами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Украины в попытке создания «Бучи 2.0» из гуманитарной ситуации в Алешках.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал ложью заявления Киева о положении дел в этом городе.