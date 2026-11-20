Рябков заявил об отсутствии разницы между ЕС и НАТО из-за милитаризации Европы

Tекст: Дарья Григоренко

Заместитель главы МИД обратил внимание на то, что Евросоюз демонстрирует агрессивное позиционирование на международной арене и ярко выраженный антироссийский курс, передает ТАСС.

«Соответственно, все это в равной степени для нас представляется требующим решения на основе, которая обеспечивала бы нашу безопасность», – заявил Рябков.

Дипломат отметил продолжающуюся милитаризацию Евросоюза и отдельных европейских стран. По его словам, недопустимо укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств. Эта позиция лежит в основе контактов Москвы с Евросоюзом и НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник американского президента Джаред Кушнер сообщил о согласии Москвы на включение аналога пятой статьи НАТО в будущее соглашение по безопасности для Украины.

Во вторник заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал категорически неприемлемой тему возможного вступления Украины в Североатлантический альянс.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в НАТО для обеспечения европейской безопасности.