Правительство Швеции допустило отказ российским спортсменам во въезде

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Мы работаем по трем параллельным направлениям, чтобы ограничить возможности российских граждан посещать Швецию. Одно из них – они могут представлять угрозу международным отношениям страны», – заявил Форсселль.

Он отметил, что правительство ясно выражает свою позицию и не намерено становиться «ареной для российских спортсменов», передает ТАСС.

Форсселль также указал, что созданы хорошие условия для недопуска россиян на чемпионат мира по лыжным видам спорта в Фалуне, который должен пройти с 24 февраля по 7 марта 2027 года. Швеция при поддержке 11 стран добивается ограничения выдачи виз российским спортсменам на уровне Евросоюза.

Исполняющая обязанности министра иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард добавила, что Стокгольм не планирует нормализовывать отношения с Москвой на фоне ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Норвегия ограничила въезд российским и белорусским спортсменам.

В пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев назвал скоординированной атакой введение визовых ограничений для отечественных атлетов рядом европейских государств и Канадой.

В тот же день исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон допустил введение ограничений на въезд спортсменов из России по примеру Финляндии и Норвегии.