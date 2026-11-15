Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
МВД: Эстония рассмотрит вопрос закрытия границы с Россией в декабре
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что на следующей неделе правительство республики примет решение о полном закрытии границы с Россией.
«Эстония уже значительно ограничила транзит через границу с РФ. Теперь момент настал: я вынесу на рассмотрение правительства вопрос полного закрытия всех погранпереходов как для пешеходов, так и для транспортных средств начиная с декабря», – заявил Таро, его слова приводит ТАСС со ссылкой на гостелерадио ERR.
Министр добавил, что решение о прекращении работы пунктов пропуска может стать как временным, так и постоянным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил подготовить меры на случай закрытия границы с Россией.
Эстонское правительство утвердило выделение 17 млн евро на укрепление пограничной линии.
В прошлом году МВД республики объявило о полном закрытии движения по частично проходящей по российской территории дороге Вярска – Саатсе.