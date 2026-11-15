Льготы на капремонт в 2026 году: кому положены, как рассчитываются и как оформить

Размеры взносов на капремонт

Взносы на капитальный ремонт обязаны платить все собственники помещений в многоквартирном доме, включенном в региональную программу капремонта (статьи 154, 158 и 169 Жилищного кодекса РФ). Платежи начинаются после того, как дом попадает в программу: срок определяет регион, по закону он составляет от трех до восьми месяцев.

Минимальный размер взноса устанавливает каждый регион – в рублях за 1 кв. м общей площади помещения в месяц. Регионы могут пересматривать ставку, в том числе ежегодно, но единой федеральной формулы индексации с учетом инфляции нет.

Минимальный взнос с 1 января 2026 года:

Москва – 32,63 рубля за 1 кв. м (в 2025 году – 29,66 рубля);

Московская область – 22 рубля за 1 кв. м;

Челябинская область – 15,45 рубля за 1 кв. м (в 2025 году – 13,92 рубля).

Ежемесячный взнос рассчитывается по формуле: установленный размер взноса × общая площадь помещения. Например, для квартиры площадью 50 кв. м в Москве сумма составит 50 × 32,63 = 1631,5 рубля в месяц.

Собственники на общем собрании могут установить взнос выше минимального, но не ниже. За просрочку оплаты начисляются пени: с 31-го дня просрочки – 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день до погашения задолженности.

Взносы не уплачивают собственники помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в домах, расположенных на территории закрывающегося населенного пункта, а также в предусмотренных законом случаях изъятия земельного участка и помещений или комплексного развития территории с последующим сносом либо реконструкцией дома.

Какие льготы есть при оплате капремонта?

Льготы по капремонту бывают федеральными и региональными. Федеральные гарантированы законом во всех регионах, региональные регион вводит сам и финансирует из своего бюджета, поэтому перечень и условия в разных субъектах отличаются.

Льгота предоставляется в одной из двух форм:

компенсация – собственник оплачивает взнос полностью, а затем органы соцзащиты перечисляют ему часть суммы или всю сумму на банковский счет;

скидка – в квитанции сразу начисляется уменьшенная сумма. Так льгота работает, например, в «старой» Москве.

Размер поддержки зависит от категории получателя и регионального законодательства. Для отдельных категорий предусмотрена компенсация 50% или 100% расчетного взноса, но эти размеры нельзя считать универсальными для всех льготников.

Независимо от формы необходимо учитывать несколько общих правил:

как правило, льгота предоставляется только на одно жилое помещение – то, в котором льготник зарегистрирован по месту жительства. Точные условия, в том числе можно ли получить льготу на несколько квартир, определяет закон о конкретной мере поддержки;

льгота действует не на всю площадь квартиры, а только на установленное регионом количество квадратных метров на человека. Например, в Москве одинокому пенсионеру компенсируют взнос только за 33 кв. м: если квартира больше, за остальные метры придется платить полностью;

если квартира находится в долевой собственности, льгота начисляется только на долю льготника;

если у человека несколько оснований для льготы (например, он одновременно ветеран и инвалид), обычно предоставляется только одна – по его выбору. Автоматически наиболее выгодную льготу не назначают, поэтому выбор необходимо указать в заявлении. Можно ли совместить льготы, определяет закон о конкретной мере поддержки.

Как рассчитывается льгота на капремонт

Для многих категорий льготников компенсация считается по одной схеме: минимальный размер взноса, установленный регионом × нормативная площадь жилья × размер льготы (50% или 100%). Если фактическая площадь квартиры меньше нормативной, расчет ведется по фактической площади.

Типовые стандарты нормативной площади, которые применяются в Москве:

33 кв. м – для одиноко проживающего человека;

42 кв. м – для семьи из двух человек;

18 кв. м на каждого члена семьи – для семьи из трех и более человек.

В других регионах нормативы могут быть иными. Например, в Московской области для семьи из двух человек норматив составляет 21 кв. м на каждого, то есть 42 кв. м на семью.

Примеры расчета для Москвы по ставке 2026 года (32,63 рубля за 1 кв. м):

одиноко проживающий пенсионер 72 лет, квартира 54 кв. м: 33 × 32,63 × 50% = 538,4 рубля в месяц. Остальную часть взноса (1223,62 рубля) собственник оплачивает сам;

супруги 81 и 83 лет, оба неработающие пенсионеры, квартира 45 кв. м: 42 × 32,63 × 100% = 1370,46 рубля в месяц. Доплата за 3 кв. м сверх нормы составит 97,89 рубля;

семья из трех человек с ребенком-инвалидом, квартира 60 кв. м: 54 × 32,63 × 50% = 881,01 рубля в месяц.

Если ставка взноса в доме выше минимальной по решению общего собрания, разницу льгота не покрывает – компенсация считается только от минимального размера, утвержденного регионом.

Кто имеет право на льготу

Льгота на капремонт для пенсионеров

Компенсация для пожилых собственников предусмотрена частью 2.1 статьи 169 ЖК РФ, а конкретные условия закрепляют региональные законы. Право на льготу имеют:

неработающие собственники в возрасте от 70 до 79 лет – компенсация до 50% взноса;

неработающие собственники в возрасте 80 лет и старше – компенсация до 100% взноса.

Основные условия получения льготы на капремонт для пенсионеров:

пенсионер является собственником квартиры;

пенсионер официально не работает;

он проживает один или в семье, где все члены – неработающие пенсионеры и (или) неработающие инвалиды I или II группы;

нет непогашенной задолженности по оплате ЖКУ и взносов на капремонт, которую взыскал суд и которая образовалась за последние три года.

Если 70-летний собственник живет вместе с работающими детьми или внуками, компенсация не назначается. Пенсионерам младше 70 лет компенсация по возрасту не положена. Получить льготу они могут только по другому основанию – например, как ветераны труда или инвалиды, если такая мера предусмотрена законом.

Льготы на капремонт для инвалидов

Федеральные льготы на капремонт для инвалидов установлены статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Компенсацию не менее 50% взноса получают:

инвалиды I и II групп;

дети-инвалиды;

семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды.

Льгота назначается независимо от возраста и факта трудоустройства. Инвалиды III группы на федеральном уровне права на компенсацию не имеют, но отдельные регионы предусматривают для них собственные меры поддержки.

Льгота на капремонт для ветеранов труда

Меры поддержки ветеранов труда с 2005 года устанавливают регионы, поэтому льгота на капремонт для ветеранов труда есть не везде. В Москве, Московской области и ряде других субъектов ветераны труда получают скидку или компенсацию 50% взноса – как правило, в составе общей льготы на оплату ЖКУ.

Условия различаются: в части регионов льгота положена только ветеранам, получающим пенсию, в других – ветеранам, которые одновременно не получают ежемесячную денежную выплату вместо натуральных льгот. Точные условия рекомендуется уточнять в органе соцзащиты по месту жительства.

Льгота на капремонт многодетным

Федеральной льготы для многодетных семей по оплате капремонта нет. Льгота на капремонт многодетным устанавливается региональными законами.

Например:

в Москве многодетные семьи получают скидку 50% на взнос за капремонт;

в Московской области многодетным семьям предоставляется компенсация 50% взноса.

В других регионах льгота может отсутствовать или предоставляться в составе ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ. Право на нее, как правило, сохраняется, пока у семьи действует статус многодетной.

Ветераны боевых действий, участники СВО и другие федеральные категории

Федеральные законы гарантируют компенсацию 50% взноса на капремонт отдельным категориям граждан при соблюдении установленных законом условий:

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий;

участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, включая участников специальной военной операции, получивших этот статус;

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и знаком «Житель осажденного Севастополя»;

отдельным категориям граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, перечень которых установлен специальным законодательством.

Полностью освобождены от взносов (компенсация 100%) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, а также проживающие с ними члены семей.

Льготы на капремонт в Москве

Льготы на капремонт в Москве предоставляются в виде скидки, которая сразу учитывается в едином платежном документе. В Троицком и Новомосковском административных округах льгота выплачивается в виде денежной компенсации.

Скидку 100% в Москве получают:

Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей;

Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату;

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий;

неработающие собственники 80 лет и старше, проживающие одни или в семье из неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и II групп;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Скидку 50% в Москве получают:

неработающие собственники от 70 до 79 лет на тех же условиях проживания;

инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

многодетные семьи;

ветераны труда и ветераны военной службы, получающие пенсию;

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

лица, награжденные медалью «За оборону Москвы», почетные доноры и ряд других категорий.

Если у городских служб уже есть сведения о льготном статусе и составе семьи, скидка начисляется автоматически. Возможность перерасчета за прошлые периоды зависит от категории льготника и даты возникновения права на поддержку. В Москве предусмотрены специальные правила перерасчета с 1 января 2016 года для отдельных одиноких пенсионеров и семей пенсионеров, а с 1 января 2023 года – для некоторых семей с инвалидами.

Неработающий пенсионер в Москве теряет право на льготу, если перестает быть собственником квартиры, устраивается на работу или в квартире регистрируется трудоспособный работающий родственник.

Как получить льготы на капремонт

Льгота на капремонт в большинстве случаев не назначается автоматически. Для ее оформления необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства. Сделать это можно лично, через МФЦ или онлайн.

Перечень документов может различаться в зависимости от региона. Как правило, понадобятся:

заявление о предоставлении компенсации (заполняется на месте или онлайн);

паспорт собственника;

СНИЛС;

документ о праве собственности;

сведения о том, кто зарегистрирован в квартире (единый жилищный документ или выписка из домовой книги), – если соцзащита не может получить их сама;

документ, подтверждающий льготный статус: удостоверение ветерана, справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи и т. д.;

квитанция об оплате взноса за последний месяц;

реквизиты банковского счета для перечисления компенсации;

нотариальная доверенность – если заявление подает представитель.

Сведения о трудовой деятельности, инвалидности и пенсии органы соцзащиты в большинстве регионов запрашивают самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия. Срок рассмотрения заявления обычно составляет до 10 рабочих дней.

Компенсация назначается с учетом правил конкретного региона. В ряде случаев она предоставляется с месяца обращения или возникновения права на льготу, но универсального правила о назначении исключительно со следующего месяца нет. Выплата обычно производится после оплаты взноса, если региональный порядок не предусматривает иной механизм.

Как оформить льготы на капремонт через «Госуслуги»

Электронная подача доступна не во всех регионах: услуга оказывается органами соцзащиты субъектов РФ, поэтому ее наличие зависит от места жительства. Чтобы узнать, как оформить льготы на капремонт через «Госуслуги» в конкретном регионе, необходимо проверить каталог услуг портала после указания своего местоположения.

Порядок действий:

войти на портал «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью;

указать в профиле регион проживания;

ввести в поиске запрос «компенсация взноса на капитальный ремонт» или «меры социальной поддержки по оплате ЖКУ»;

выбрать услугу органа соцзащиты своего региона и заполнить электронное заявление;

приложить скан-копии документов, которых нет в базах ведомств: о праве собственности (если не зарегистрировано в ЕГРН), о составе семьи, банковские реквизиты;

отправить заявление и отслеживать его статус в личном кабинете.

Уведомление о решении поступает в личный кабинет. Если на федеральном портале услуга недоступна, заявление можно подать через региональный портал – например, жители Москвы подают документы через mos.ru или в центрах «Мои документы».

Почему могут отказать в предоставлении льготы

Основания для отказа устанавливаются региональными порядками, но в большинстве субъектов они совпадают. В предоставлении льготы могут отказать, если:

заявитель не относится к льготной категории или не выполняет условия – например, пенсионер работает или проживает с трудоспособными работающими родственниками;

заявитель не является собственником квартиры (в том числе если жилье оформлено на детей или находится в социальном найме);

предоставлен неполный пакет документов;

в документах обнаружены недостоверные сведения;

заявитель не соответствует условиям предоставления конкретной меры поддержки или пытается получить компенсацию по основанию, которое не допускает ее сочетания с уже назначенной выплатой;

имеется задолженность, подтвержденная вступившим в законную силу судебным актом, за последние три года;

заявление подано от имени другого человека без доверенности.

При наличии подтвержденной судебным актом задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за последние три года компенсация не предоставляется. Само по себе наличие неоплаченных квитанций или задолженности, не подтвержденной вступившим в силу судебным актом, не является достаточным основанием для отказа по части 3 статьи 160 ЖК РФ. Порядок приостановления и возобновления выплат дополнительно определяется региональным законодательством.

Получатель льготы обязан сообщить в соцзащиту об изменениях, которые влияют на право на компенсацию: трудоустройстве, продаже квартиры, изменении состава семьи. Излишне выплаченные суммы подлежат возврату.

Отказ можно обжаловать у руководителя органа соцзащиты или в региональном министерстве социальной защиты. Если досудебное обжалование не дало результата, можно обратиться в суд.

Как вернуть уже уплаченные деньги

Возможность вернуть деньги зависит от ситуации. Для льготников основное правило – компенсация, как правило, не назначается за период до подачи заявления. Поэтому оформить льготу рекомендуется сразу после возникновения права на нее – например, в месяц, когда исполнилось 70 или 80 лет.

Перерасчет за прошлые периоды возможен в следующих случаях:

региональные правила прямо предусматривают выплату за прошлое время – как в Москве, где перерасчет производится с 2016 или 2023 года в зависимости от категории;

льгота не была начислена по ошибке органов соцзащиты или регионального оператора, хотя заявление было подано и все условия выполнены;

взносы начислены неправомерно – например, в квитанции указана неверная площадь или ставка.

В случае ошибочного начисления необходимо подать письменное заявление о перерасчете региональному оператору (фонду капремонта) или владельцу специального счета дома. К заявлению прилагаются копия паспорта, документ о праве собственности, квитанции и документы, подтверждающие ошибку. При отказе требование можно предъявить в суде в пределах общего срока исковой давности – 3 года.

Взносы, накопленные на капремонт дома, возвращаются собственникам, если:

дом признан аварийным и подлежащим сносу;

земельный участок под домом изымается для государственных или муниципальных нужд;

регион исключил из программы капремонта дом, в котором менее пяти квартир;

принято решение о закрытии населенного пункта и исключении расположенных на его территории домов из региональной программы капремонта.

Во всех случаях остаток накоплений делится между собственниками пропорционально уплаченным взносам, включая взносы прежних владельцев квартиры (часть 2 статьи 174 ЖК РФ). Перед распределением из накоплений вычитают расходы, которые уже были оплачены. При сносе аварийного дома – это затраты на снос и на работы по капремонту, выполненные до признания дома аварийным, в остальных случаях – стоимость уже выполненных работ по капремонту.

Для возврата средств собственникам необходимо обратиться к региональному оператору или владельцу специального счета в порядке, установленном для соответствующего случая. Перечень документов и сроки рассмотрения заявления зависят от регионального порядка.

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