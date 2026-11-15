Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Самолет финской погранохраны пролетел у морской границы России
Самолет пограничной охраны Финляндии Dornier 228-212 совершил полет неподалеку от морской границы России в Финском заливе, следует из полетных данных.
Борт вылетел из аэропорта Турку в 14:37 мск и направился на восток вдоль побережья Финляндии. Приблизившись к морской границе России, самолет развернулся и полетел на запад вдоль границы финских и нейтральных вод, передает РИА «Новости».
По состоянию на 16:25 мск самолет двигался на северо-запад.
Финляндия обычно использует патрульный самолет Dornier 228 для наблюдения за внешними границами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце самолет пограничной службы Польши совершил полет над Финским заливом недалеко от морской границы с Россией.
В сентябре самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen вел радиолокационную разведку над территорией Финляндии вблизи российских границ.
Самолет пограничной службы Финляндии пролетел над побережьем Финского залива и вдоль государственной границы с Россией.