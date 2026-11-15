Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на грузовик в Белгороде
В Белгороде мужчина пострадал при атаке БПЛА на грузовик
В Белгороде мужчина получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Вооруженные силы Украины атаковали грузовик в Белгороде с помощью беспилотника, сообщает оперштаб региона в Max.
«В Белгороде в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал мужчина. С осколочными ранениями мягких тканей головы он доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода», – заявили в оперштабе.
Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь. Транспортное средство получило повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении четырех мирных жителей в результате атак украинских беспилотников.
В тот же день губернатор региона Александр Шуваев заявил о ранении двух человек при 131 атаке ВСУ за сутки.
В субботу Шуваев сообщил о восьми пострадавших мирных жителях в результате атак ВСУ по трем округам области.