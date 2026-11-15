При атаке дронов в Белгородской области пострадали четыре человека

Tекст: Дарья Григоренко

«Беспилотники ВСУ нанесли удары по региону. Пострадали четыре мирных жителя», – сообщает оперштаб региона в Max.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа мужчина получил ранения при ударе беспилотника по грузовику, а в Шебекине женщина пострадала в результате атаки дрона на легковой автомобиль. Кроме того, в поселке Дубовое Белгородского округа ранения получили мужчина и женщина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о ранении двух мирных жителей при атаках Вооруженных сил Украины на регион.

В субботу губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении двух местных жителей при ударе четырех украинских дронов-камикадзе по поселку Климово.

Четыре человека получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе вблизи села Чубковичи Брянской области.