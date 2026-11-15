В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека
Два человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области 131 раз, в результате чего два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
«За минувшие сутки боевики киевского режима, ВСУ 131 раз атаковали территорию Белгородской области. <…> В Белгородском и Валуйском округах пострадали два мирных жителя. Оба находятся на стационарном лечении, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – написал Шуваев в MAX.
По его словам, удары наносились по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.
Также ВСУ совершили семь артиллерийских обстрелов и пять раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. «Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 166 беспилотников сбиты и подавлены», – добавил губернатор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате 152 атак ВСУ на территорию Белгородской области погибли три человека.
Ранее Шуваев сообщил о ранении шести человек при 101 атаке украинских войск на регион.
Также при атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали трое детей и трое взрослых.