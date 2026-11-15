При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

Два человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

«За минувшие сутки боевики киевского режима, ВСУ 131 раз атаковали территорию Белгородской области. <…> В Белгородском и Валуйском округах пострадали два мирных жителя. Оба находятся на стационарном лечении, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – написал Шуваев в MAX.

По его словам, удары наносились по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.

Также ВСУ совершили семь артиллерийских обстрелов и пять раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. «Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 166 беспилотников сбиты и подавлены», – добавил губернатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате 152 атак ВСУ на территорию Белгородской области погибли три человека.

Ранее Шуваев сообщил о ранении шести человек при 101 атаке украинских войск на регион.

Также при атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали трое детей и трое взрослых.